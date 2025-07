Linia lotnicza Wizz Air ogłosiła dodanie szóstego samolotu do swojej bazy operacyjnej na lotnisku Kraków Airport. Dzięki temu przewoźnik uruchomi cztery nowe połączenia: do Bilbao, Werony, Wilna oraz Tallina. Kraków to jedno z kluczowych lotnisk w Polsce dla Wizz Air i naturalny kierunek dalszej ekspansji – podkreśla w komunikacie Andras Szabo, dyrektor handlowy Wizz Air na Europę Środkowo-Wschodnią i Bliski Wschód.

Wizz Air rozwija skrzydła w Krakowie. Nowe połączenia i szósty samolot w bazie / Shutterstock Zobacz również: Nowe połączenia lotnicze z Gdańska. Gdzie możemy polecieć?

Albania, Hiszpania, Włochy. Ryanair szykuje nowe połączenia z Warszawy

Wizz Air wraca na Modlin. Uruchomi 11 połączeń

​Wizz Air ogłasza nowe loty z Warszawy i Krakowa Wizz Air poinformował, że nowo zbazowanym samolotem będzie Airbus A321neo. Pozwoli to na uruchomienie czterech nowych tras z Krakowa: do Bilbao w Hiszpanii, Werony we Włoszech, Wilna na Litwie oraz Tallina w Estonii. Loty do Tallina i Wilna rozpoczną się 26 października i będą realizowane cztery razy w tygodniu. Połączenie do Werony wystartuje 28 października z trzema lotami tygodniowo, natomiast do Bilbao - od 9 grudnia, dwa razy w tygodniu. Lotnisko w Krakowie z rekordowymi wynikami Prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński wyraził zadowolenie z planów rozwoju Wizz Air, który jest jednym z trzech przewoźników bazowych na lotnisku. Jego zdaniem pozwoli to na zaoferowanie pasażerom nowych ciekawych kierunków oraz wzmocnienie obecności linii na już obsługiwanych trasach. Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W 2024 roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozuje się osiągnięcie poziomu 13 mln pasażerów. W letnim rozkładzie lotów lotnisko oferuje 160 połączeń do 114 miast w 35 krajach, obsługiwanych przez 28 przewoźników. Wizz Air jest obecny na krakowskim lotnisku od maja 2019 roku. Aktualnie oferuje 25 bezpośrednich połączeń do 15 krajów. Od początku działalności w stolicy Małopolski przewoźnik z Węgier obsłużył blisko 7 milionów pasażerów.