Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się rekrutacja do ogrodu parcelowego „Pod gwiazdami” przy ul. Orlej w Krakowie. O wynajem 47 poletek ubiegało się 277 mieszkańców Krakowa. Nabór na miejskich ogrodników przeprowadził Zarząd Zieleni Miejskiej.

Teren ogrodu „Pod gwiazdami” został podzielony na trzy główne strefy, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Na czym polega idea takiego ogrodu? Dowiesz się z tekstu poniżej.

Aplikować mogły pojedyncze osoby (również z rodzinami) oraz nieformalne grupy ogrodnicze - np. grupa przyjaciół czy koło naukowe.

Jednym z kryteriów naboru była odległość ogrodu od miejsca zamieszkania. Chodzi o to, by regularnie dbać o swoje uprawy.



Pierwszy parcelowy ogród społeczny powstał przy ul. Orlej obok Obserwatorium Astronomicznego UJ na krakowskiej Woli Justowskiej, nieopodal Lasu Wolskiego.

25 metrów kwadratowych

Według przedstawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM) jest to połączenie idei ogrodu społecznego oraz ogrodu działkowego. Działka, na terenie której jest zorganizowany ogród, podzielona została na 47 mniejszych parceli. Każde poletko ma rozmiar 25 m kw. Wybrani najemcy mogą na nich uprawiać warzywa i owoce według uznania, w zgodzie jednak z przyjętymi dla wszystkich zasadami.

To, co odróżnia taki ogród od ogrodów działkowych, to współdzielenie zasobów - narzędzi, wody, terenu do piknikowania i rekreacji. Wszystko to jest wspólne, a koszty eksploatacji pokrywane są z opłat użytkujących rabaty osób. Ogrodnicy razem troszczą się też o przestrzenie wspólne oraz współdecydują o kluczowych kwestiach. Operatorem ogrodu jest wyłoniona organizacja pozarządowa.

Trzy strefy ogrodu

Teren ogrodu "Pod gwiazdami" został podzielony na trzy główne strefy: jest zadrzewiona górna część działki z bramą wjazdową i z toaletami, poniżej znajduje się mini farma sąsiadująca z kompostownikami, a obok niej powstała strefa ogrodnicza z wydzielonym parcelami. Na styku mini farmy i strefy ogrodniczej ulokowana została altana ze stołami piknikowymi oraz domek narzędziowy. Na terenie ogrodu jest też kilka ujęć wody oraz prąd.



Osobną część działki przeznaczono na plac zabaw, o który zabiegali mieszkańcy.



Jest to pierwszy w Polsce taki ogród; jeżeli się sprawdzi i mieszkańcy go przyjmą, to będziemy szukać takich miejsc więcej - zapowiedział ł dyrektor ZZM Łukasz Pawlik



Pomysł na realizację projektu zaczerpnięto z krajów Europy Południowej, gdzie to najczęstszy model ogrodnictwa miejskiego, czyli kombinacji idei ogrodu działkowego i społecznego.