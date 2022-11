To jedna z najważniejszych krakowskich tradycji, która jest wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO - szopkarstwo krakowskie. W tym roku przypada 80. edycja konkursu na najpiękniejszą szopkę krakowską.

Szopka krakowska - zdjęcie archiwalne / Maciej Grzyb / RMF FM

Klej, tektura i sreberka oraz trochę narzędzie i dużo cierpliwości - to przepis na realizację tradycyjnej krakowskiej szopki. Już w czwartek, 1 grudnia, w Krakowie odbędzie się 80. edycja konkursu na najpiękniejszą krakowską szopkę. Odbywa się on zawsze w pierwszy czwartek grudnia.

"Krakowskie wydanie narodzenia Pana Jezusa"

Jak mówi Wiesław Barczewski, zajmujący się budową szopek od prawie 40 lat, "trzeba wiedzieć, że szopka krakowska jest odzwierciedleniem, w krakowskim wydaniu, narodzenia Pana Jezusa".

Wiesław Barczewski, tworzący szopki od prawie 40 lat Jacek Skóra / RMF FM

Sceny narodzenia pańskiego obudowane w kolorowe elementy architektury krakowskiej, co niektórzy traktują jako dowód na to, że Pan Jezus przyszedł na świat jednak w Krakowie - dodaje.

Krakowski szopkarz podkreśla, że "ważne jest to, co widzi widz i co odbiera, do czego ma dostęp". Nieważne jest całe zaplecze - jak to zostało wykonane - dodaje Wiesław Barczewski.

80. edycja wydarzenia w czwartek, 1 grudnia

Prace szopkarzy będzie można zobaczyć na stopniach pomnika Adama Mickiewicza na Rynku Głównym, w najbliższy czwartek, 1 grudnia, w godzinach 10-12.

Po hejnale krakowskim o godz. 12.00 wyrusza korowód szopek wokół Rynku prowadzony przez kapelę ludową z Bronowic, który prowadzi na scenę, gdzie następuje prezentacja szopek i szopkarzy. Następnie twórcy przenoszą swoje dzieła do Pałacu Krzysztofory, gdzie zostaną ocenione przez jury, składające się m.in. z historyków, etnografów, historyków sztuki, architektów, plastyków - informuje Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Ogłoszenie laureatów jubileuszowego konkursu nastąpi 4 grudnia, o godzinie 13, w Sali Miedzianej w Pałacu Krzysztofory. Rozdanie nagród dzieciom nastąpi 11 grudnia o godz. 12.

Jak każe tradycja, szopki zostaną pokazane publiczności od 5 grudnia 2022 r. do 27 lutego 2023 r. na wystawie pokonkursowej w Pałacu Krzysztofory - podaje Muzeum.

W 2014 roku szopka krakowska została wpisana na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Z kolei w 2018 roku tradycja wykonywania szopek stała się pierwszym wpisem z Polski na Liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.

Skąd się wziął konkurs na szopki?

Jak przypomina Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, krakowski zwyczaj "chodzenia" z szopką po domach sięga XIX wieku, jednak po I wojnie światowej zaczął powoli zanikać.

By szopkarskie tradycje zachować dla następnych pokoleń, Jerzy Dobrzycki, kierujący magistrackim działem propagandy, w 1937 roku zorganizował pierwszy Konkurs Szopek Krakowskich - informuje Muzeum.

Po drugiej wojnie światowej konkursy wznowiono, a ich organizacji podjęło się krakowskie muzeum, które kontynuuje tę tradycję do dziś.