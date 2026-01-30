Dolny Śląsk ma dwóch nowych milionerów. W czwartkowych losowaniach Lotto i Lotto Plus właśnie w tym województwie padły "szóstki".

Kupony Lotto (zdj. ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

W czwartek w Lotto wylosowane zostały liczby: 2, 6, 12, 24, 31, 36. Poprawnie wytypował je gracz, który odwiedził punkt Lotto w Raciborowicach Górnych (powiat bolesławiecki).

Wiadomo, że szczęśliwiec zagrał na chybił trafił. Wygrał 2 649 495 zł. To pierwsza tak wysoka wygrana w historii tej miejscowości.

Liczby wylosowane wczoraj w Lotto Plus to: 3, 4, 10, 23, 25, 31. Znalazły się na kuponie osoby, która zagrała na chybił trafił w supermarkecie przy ul. Kolejowej 20a w Gryfowie Śląskim (powiat lwówecki). Dzięki temu wygrała ona 1 000 000 zł.

Nie jest to pierwsza wygrana w Lotto Plus w Gryfowie Śląskim - poprzednia "szóstka", również o wartości 1 000 000 zł, padła tam w kwietniu 2017 roku.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.