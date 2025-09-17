Miasto Kielce opublikowało listę projektów, na które już niedługo będzie można głosować w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku w zestawieniu figuruje 85 pomysłów – 27 ogólnomiejskich i 58 rejonowych.

Kielce szykują się do głosowania na projekty z budżetu obywatelskiego / Shutterstock

Głosowanie na projekty odbędzie się od 24 września do 7 października 2025 r. Głos będzie można oddać elektronicznie, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego lub w punkcie stacjonarnym. Ich lokalizację znajdziecie: TUTAJ .

Wśród pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców są m.in.:

szkolenia dla poszerzenia wiedzy i umiejętności dot. obrony cywilnej, przygotowania siebie i rodziny do sytuacji kryzysowych

park sportowo-rekreacyjny "Ślichowice", na który złożą się pumptrack i skatepark

rozbudowa kieleckiego schroniska dla zwierząt

stworzenie zimowych instalacji świetlnych nawiązujących do historii miasta i prac Henryka Sienkiewicza

Pełną listę projektów, zarówno ogólnomiejskich, jak i rejonowych, znajdziecie: TUTAJ .

Na realizację pomysłów na rok 2026 zaplanowano 10 500 000 zł.

27 września w godzinach 12:00 - 16:00 w kieleckiej Galerii Korona odbędzie się wydarzenie, w ramach którego wnioskodawcy będą prezentować zgłoszone projekty, aby zachęcić Kielczan do głosowania.