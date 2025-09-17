W ręce podlaskich policjantów wpadła pokaźna kontrabanda. Ponad milion sztuk papierosów zostało ujawnionych przez przypadek - w wyniku kolizji drogowej.
Kontrabandę przejęli funkcjonariusze z Kolna, którzy dostali zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów na S61.
Okazało się, że dostawcze iveco zatrzymało się na pasie awaryjnym. Wtedy uderzył w nie inny samochód tej samej marki. Policjanci, oprócz fragmentów karoserii, znaleźli na jezdni także tysiące paczek papierosów bez polskiej akcyzy, wysypanych ze stojącego pojazdu.
Zabezpieczono ponad milion sztuk papierosów. Kierowca - 36-letni Litwin - został zatrzymany i trafił na 2 miesiące do aresztu.
Wstępne szacunki wskazują, że Skarb Państwa narażono na stratę ponad 1,5 mln zł.