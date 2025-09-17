W ręce podlaskich policjantów wpadła pokaźna kontrabanda. Ponad milion sztuk papierosów zostało ujawnionych przez przypadek - w wyniku kolizji drogowej.

Kolizja na S61, w wyniku której ujawniono papierosową kontrabandę / KPP Kolno / Policja

Kontrabandę przejęli funkcjonariusze z Kolna, którzy dostali zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów na S61.

Okazało się, że dostawcze iveco zatrzymało się na pasie awaryjnym. Wtedy uderzył w nie inny samochód tej samej marki. Policjanci, oprócz fragmentów karoserii, znaleźli na jezdni także tysiące paczek papierosów bez polskiej akcyzy, wysypanych ze stojącego pojazdu.

Nielegalne papierosy rozrzucone na trasie szybkiego ruchu KPP Kolno / Policja

Przejęte papierosy / KPP Kolno / Policja

Zabezpieczono ponad milion sztuk papierosów. Kierowca - 36-letni Litwin - został zatrzymany i trafił na 2 miesiące do aresztu.

Wstępne szacunki wskazują, że Skarb Państwa narażono na stratę ponad 1,5 mln zł.