Rząd zapowiada ustawę wprowadzającą bon turystyczny w przypadku sytuacji kryzysowych. To reakcja na wojnę na Bliskim Wschodzie.

Voucher byłby wprowadzany wyłącznie w sytuacjach kryzysowych (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Działanie bonu turystycznego wprowadzanego w sytuacjach kryzysowych byłoby podobne do rozwiązań przyjętych w czasach pandemii koronawirusa.

W przypadku odwołanej wycieczki klient dostałby możliwość skorzystania z vouchera ważnego przez dwa lata. Bon dałby możliwość wyboru innego kierunku - za tę samą kwotę, niższą ze zwrotem lub wyższą z dopłatą.

Taki voucher byłby wprowadzany wyłącznie w sytuacjach kryzysowych - podkreśla Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki.

Branża przyjęłaby taki mechanizm uniwersalny, na sytuacje kryzysowe, żeby był pod ręką Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ten voucher byłby uruchamiany na okresy kryzysowe w ramach potrzeb - mówi Raś.

Projekt to przede wszystkim propozycja na przyszłość. O tym, czy takim bonem zostaliby objęci turyści, którzy stracili wczasy ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie, zadecydują parlamentarzyści w trakcie prac nad projektem.

Projekt ustawy, rekomendowany przez resort, mieliby złożyć posłowie, aby móc wprowadzić rozwiązania jak najszybciej.