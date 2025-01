Niespodzianki od RMF FM trafią dzisiaj do kolejnego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Tym razem chodzi o placówkę w Kielcach. Właśnie w tym schronisku w czasie Świąt Bożego Narodzenia doszło do brutalnego napadu. Ojciec i syn zachowywali się agresywnie, gdy przyjechali do placówki, by odebrać swojego psa, pitbulla, który wcześniej uciekł im z posesji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Dwóch mężczyzn usłyszało już zarzuty pobicia.