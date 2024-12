W Boże Narodzenie w Kielcach doszło do brutalnej napaści na pracownika schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ojciec i syn przyjechali do placówki, by odebrać swego psa - pitbulla, który wcześniej uciekł im z posesji. Mężczyźni pobili ciężko pracownika schroniska, a ich pies pogryzł inne zwierzę. Sprawą zajmuje się policja.

Pibull - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Do schroniska dla zwierząt przy ul. ks. Ściegiennego przyjechało w Boże Narodzenie dwóch mężczyzn: 31-latek oraz jego 47-letni ojciec. Jak się okazało, przyjechali odebrać swojego psa - pitbulla, który znalazł się w schronisku po tym, jak uciekł z posesji. Niestety, odbiór psa nie przebiegł spokojnie. "Dwóch agresywnych mężczyzn, prawdopodobnie pod wpływem narkotyków/i lub alkoholu wtargnęło na teren schroniska, najpierw jeden z nich pobił pracownika recepcji. Następnie włamał się do boksów i wykradł psa. Podczas próby udaremnienia kradzieży doszło do pogryzienia suczki, a kolejni nasi pracownicy zostali pobici. Nawet po wezwaniu policji, przy funkcjonariuszach byliśmy wielokrotnie wyzywani i ubliżano nam od najgorszych" - opisali całe zajście na Facebooku pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. Pracownik schroniska był kopany w głowę, stracił przytomność. "Zalanego krwią zabrała go karetka. Pozostali pracownicy również odnieśli obrażenia - jeden był duszony, drugi ma rozbitą wargę i uszkodzone od uderzeń okulary, inni zostali poszarpani lub uderzeni. Napastnicy nie oszczędzali również kobiet, wielokrotnie ubliżali i zachowywali się agresywnie" - czytamy w poście na Facebooku. Gdy po awanturze ojciec z synem oraz psem próbowali odjechać, drogę zajechał im służbowym samochodem jeden z pracowników. Doszło do kolizji. Na miejscu zjawiła się policja i zatrzymała napastników. Jak powiedziała w rozmowie z TVN24, asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa kieleckiej policji, policjanci sprawdzili stan trzeźwości 21-latka. Był trzeźwy, jednak badanie pod kątem narkotyków wskazało pozytywny wynik. Mężczyzna oraz jego ojciec mieli zostać przesłuchani w czwartek. "Śpieszymy z informacjami, że zarówno nasz pracownik jak i poszkodowany psiak są w stanie stabilnym" - napisali w drugi dzień świąt pracownicy schroniska. Podziękowali za słowa wsparcia i oferowaną pomoc prawną. Zobacz również: Pożar budynku mieszkalnego w Świętokrzyskiem. Nie żyje 45-latek

