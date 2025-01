Do 3 lat więzienia grozi 56-latkowi, który prowadził samochód, mając 5,2 promila alkoholu w organizmie. Zatrzymano go przed sklepem w Polanowie w powiecie koszalińskim (woj. zachodniopomorskie). Kluczowa była reakcja świadków - jeden z nich zabrał mężczyźnie kluczyki do auta.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Policjanci dostali sygnał, że 56-latek, który próbuje wyjechać z parkingu przed sklepem w Polanowie, ma problemy z utrzymaniem kierownicy. Mężczyzna wykonywał niebezpieczne manewry, a silnik jego auta co chwilę gasł. Odjazd uniemożliwił mu świadek, który zabrał mężczyźnie kluczyki do samochodu. Badanie wykazało, że 56-latek ma w organizmie 5,2 promila alkoholu. Mężczyzna spędził w areszcie sylwestrową noc, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut. Grozi mu teraz do 3 lat więzienia. Dodatkowo może zostać ukarany wysoką grzywną i sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



