Trzy tony karmy i kilkaset legowisk dla psów i kotów dostarczymy tej zimy do schronisk w całej Polsce. Właśnie startuje akcja RMF FM, w ramach której odwiedzamy i przekazujemy potrzebne dary dla czworonogów. Dziś zawitaliśmy do Krakowa.

Karma dla schronisk w całej Polsce od RMF FM / Jan Graczynski/East News / East News

W przedświątecznej gorączce RMF FM nie zapomina także o czworonogach. Z inicjatywy naszych prowadzących - Oli Filipek i Mateusza Oprychała - nasza stacja postanowiła wesprzeć również zwierzęta.

Wpadliśmy na ten pomysł i uznaliśmy, że jest trochę nierealny, ale znalazła się firma, która zechciała nam pomóc. Dziś dowozimy karmę do pierwszego z kilku schronisk w Polsce - mówi nasz prowadząca Ola Filipek.

Do końca roku RMF FM odwiedzi schroniska w Polsce, by dostarczyć do nich kilogramy karmy, a także inne potrzebne dary dla podopiecznych.

Akcja rozpoczęła się już dziś w krakowskim schronisku przy ulicy Rybnej. Poza przekazaniem prezentów w planach jest także spacer z psami. Obecnie w schronisku w Krakowie jest około 200 psów i 200 kotów

Mamy karmę dla kotów, dla psów - całe dwie palety. Mamy również takie gadżety jak miseczki czy peleryny przeciwdeszczowe dla pracowników schroniska - usłyszała nasza reporterka Agata Guz.

Nasza reporterka zapytała także, czego czworonogi potrzebują najbardziej.

Domy dla tych zwierząt - to jest podstawa. Schronisko nigdy domu nie zastąpi, więc oprócz tej cudownej karmy i ciepłych kocyków, to zwierzęta potrzebują domu i serca człowieka - mówiła Nela, pracowniczka krakowskiego schroniska.

W kolejnych dniach prowadzący RMF FM odwiedzą schroniska m.in. w Chełmku, Jeżach, Sosnowcu, Gdańsku i Kielcach. Śledźcie nasze media społecznościowe, gdzie będziecie mogli zobaczyć relacje z odwiedzin w schroniskach!