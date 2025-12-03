​Resort obrony Rumunii poinformował w środę, że na Morzu Czarnym w wojsko wykryło i zneutralizowało drona morskiego Sea Baby. Zdaniem rumuńskich władz, stanowił on zagrożenie dla żeglugi na akwenie.

Drony morskie Sea Baby/zdjęcie poglądowe / Kyrylo Chubotin/Ukrinform / PAP

Rumuńskie wojsko odkryło i zdetonowało nieznany obiekt na morzu - okazał się nim dron morski Sea Baby.

Sea Baby to produkt Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Ten bezzałogowiec nawodny zdolny jest przenosić do 850 kg ładunku wybuchowego.

W 2023 roku drony te zaatakowały m.in. Most Krymski, a w 2024 zostały wyposażone w wyrzutnie rakiet Grad.

Ostatnio Sea Baby uszkodziły dwa rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym, niedaleko wybrzeży Turcji.

Rumuńskie ministerstwo obrony przekazało w środę, że wojskowi nurkowie badali obszar morski na wschód od Konstancy i odkryli nieznany obiekt.

Okazało się, że to dron morski typu Sea Baby. Bezzałogowiec został zniszczony poprzez kontrolowaną detonację.

Sea Baby to bezzałogowy statek nawodny, który jest produktem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). W podstawowej wersji przypomina kształtem oraz wymiarami łódź motorową.

To urządzenie wielofunkcyjne, które może przenosić do 850 kg materiałów wybuchowych.

Przy pomocy tego typu dronów Ukraińcy zaatakowali m.in. w 2023 r. Most Krymski. Z kolei w maju 2024 r. bezzałogowce te zostały wyposażone w wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Grad.

W sobotę ukraińskie media podały z powołaniem się na źródła w SBU, że drony Sea Baby uszkodziły dwa tankowce rosyjskiej floty cieni na Morzu Czarnym . Chodzi o statki "Kairos" i "Virat".

Do ataków doszło kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeży Turcji. Maszyny płynęły do portu w Noworosyjsku w Rosji.