Bartłomiej Zapała stracił stanowisko zastępcy prezydenta Kielc. Decyzja rządzącej miastem Agaty Wojdy ma związek z wątpliwościami wokół jego zagranicznych delegacji.

Prezydent Kielc Agata Wojda / Piotr Polak / PAP

Prezydent Kielc pisze o "mocno nadwyrężonym zaufaniu"

"Pełnienie funkcji publicznej wymaga społecznego zaufania, co w obecnej sytuacji zostało mocno nadwyrężone" - napisała prezydent Kielc Agata Wojda w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.



Dodała, że kwestia wyjazdów Bartłomieja Zapały jest badana przez trzy niezależne organy i na ostateczne wnioski trzeba poczekać. Jednocześnie podkreśliła, że wysoko ocenia jego kompetencje i profesjonalizm.

Wyjazd, które budzą wątpliwości

Dlaczego zagraniczne podróże odwołanego dziś zastępcy prezydenta Kielc budzą wątpliwości? Chodzi m.in. o wyjazd do Francji w ramach projektu Interreg, w tym wybór najdroższych biletów lotniczych oraz delegację do Grecji, podczas której Zapała podróżował prywatnym autem.

Celem wyjazdu do Grecji miała być 112. rocznica wyzwolenia miasta Janina spod okupacji osmańskiej. W wyjeździe do Francji Zapale towarzyszyła jego żona, natomiast do Grecji członek rodziny.



Zapała zapewnia, że wszystkie koszty prywatne zostały zwrócone, a jego udział w obu wyjazdach miał charakter służbowy.

Odwołany zastępca prezydenta Kielc poinformował jednocześnie, że zwrócił koszt diety oraz odsetki, a wyższa cena biletu lotniczego do Francji nie była z nim konsultowana.