Uwaga na fałszywe strony! Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed witrynami internetowymi, które podszywają się pod Ministerstwo Finansów. Ich administratorzy próbują wyłudzić wrażliwe dane, na przykład numer PESEL.

Strony wyglądają niemal jak te prawdziwe. / Krajowa Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie /

Uważaj na fałszywe strony i podejrzane maile

W internecie pojawiły się fałszywe strony internetowe. Ich autorzy podszywają się pod Ministerstwo Finansów lub Krajową Administrację Skarbową i próbują wyłudzić wrażliwe dane. Oszuści podszywają się również pod urząd skarbowy - wysyłają fałszywe wiadomości e-mail dotyczące nadpłaty podatku PIT.

Strony wyglądają niemal jak te prawdziwe. Wyróżnia je podejrzany adres. Zidentyfikowane fałszywe domeny to podatki-pl[.]web.app , podatki-pl[.]firebaseapp.com , pl-logowaniegov[.]com.es. Ich administratorzy proszą podatników o podanie numeru PESEL, numeru paszportu, nazwiska panieńskiego matki i numeru telefonu, dzięki czemu podatnik ma rzekomo uzyskać "dostęp do swojego podatku".

Inne strony zawierają logotypy ministerstwa znane z platformy login.gov.pl. Przy czym charakterystyczną cechą jest dostęp tylko do jednej z wielu dostępnych w oryginalnej wersji możliwości logowania. Link kieruje dalej do fałszywej strony służącej wyłudzeniu danych, a nie do prawdziwego serwisu.

Podatnicy nie powinni podawać danych osobowych takich jak PESEL czy numer rachunku bankowego. Przestrzegamy również, by nie podawać nikomu danych do logowania do e-Urzędu Skarbowego lub PIN-u do aplikacji e-Urząd Skarbowy - przestrzega Maciej Koniuszewski z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Urzędnicy nigdy tak nie działają. Nie daj się oszukać!

Do podatników trafiają również fałszywe maile z informacją o nadpłacie podatku PIT. Oszuści podszywający się pod urząd skarbowy proszą o potwierdzenie danych identyfikacyjnych oraz rachunku bankowego wskazanego do wypłaty.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nigdy nie powiadamiają w e-mailach o weryfikacji deklaracji PIT i nie przesyłają w nich linków. Pracownicy resortu finansów nie nakłaniają podatników, by za pomocą bankowości elektronicznej potwierdzili dane rachunku w celu otrzymania zwrotu nadpłaty - przypomina Maciej Koniuszewski.

Gdzie zgłosić próbę oszustwa?

W przypadku, gdy podatnik dostał wiadomość e-mail lub SMS, która budzi jego wątpliwości lub gdy dzwoniący podał się za pracownika urzędu skarbowego, żądając wrażliwych informacji, najlepiej wyjaśnić tę sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30.

Próby oszustwa można zgłaszać też przez platformę CERT, która zajmuje się incydentami w zakresie cyberbezpieczeństwa.