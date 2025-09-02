Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisano umowę na dostawę 46 nowoczesnych radarów pasywnej lokacji dla systemu Narew. Jak stwierdził szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, kontrakt wart 5,8 mld zł to nie tylko inwestycja w bezpieczeństwo kraju, ale także w rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Umowa obejmuje zakup 46 radarów pasywnej lokacji PET/PCL, z czego 28 objęto zamówieniem gwarantowanym, a 18 stanowi opcję. Radary wchodzą w skład budowanego systemu zintegrowanej wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Sprzęt dostarczy konsorcjum PGZ-NAREW, a wykonawcą będzie firma PIT-Radwar z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wartość zamówienia podstawowego wynosi około 3,9 mld zł, a opcjonalnego - 1,9 mld zł. Dostawy mają być realizowane w latach 2030-2038.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kontrakt to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa kraju, ale także wsparcie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. To inwestycja w bezpieczeństwo i polski przemysł - zaznaczył szef MON. Dodał, że bezpieczeństwo łączy się z gospodarką i tworzeniem miejsc pracy.

Innowacyjna technologia i bezpieczeństwo

System pasywnej lokalizacji, jak podkreślają przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to innowacyjne rozwiązanie na skalę światową. Umożliwia on ciągłą obserwację przestrzeni powietrznej bez emisji sygnałów, co czyni go niewykrywalnym dla wrogich systemów. Radary wyposażone są w dwa podsystemy - PET (Passive Emitter Tracking) i PCL (Passive Coherent Location), które dzięki modułowi fuzji pozwalają na szerokie pokrycie pasma częstotliwości.

Nowe karabinki dla wojska

Podczas MSPO w Kielcach podpisano także umowę na dostawę 23 tys. karabinków MSBS Grot w najnowszej wersji, produkowanych przez Fabrykę Broni "Łucznik" - Radom. To kontynuacja wcześniejszych kontraktów - do tej pory Wojsko Polskie otrzymało już 160 tys. tych karabinków. Wiceminister obrony Paweł Bejda podkreślił, że realizacja kontraktów to efekt współpracy profesjonalnych zespołów i kolejny krok w rozwoju nowoczesnej armii.

MSPO w Kielcach - centrum branży obronnej

Tegoroczny, XXXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach zgromadził ponad 800 firm z 35 krajów oraz delegacje z 45 państw. Na wydarzeniu, które potrwa do 5 września, zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia branży obronnej z całego świata.