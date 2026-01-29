Burmistrz Pińczowa (woj. świętokrzyskie) Włodzimierz Badurak zrezygnował ze stanowiska. "Choroba neurologiczna uniemożliwia mi dalszą pracę na dotychczasowym poziomie" - wyjaśnił.

"Nie jestem już w stanie wykonywać obowiązków"

"Po wielu latach służby jako Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podjąłem decyzję o zakończeniu pełnienia tej funkcji. Nie jestem już w stanie wykonywać obowiązków burmistrza w takim zakresie i z takim zaangażowaniem, na jakie zasługujecie" - napisał Włodzimierz Badurak w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Pomimo podjętego leczenia choroba neurologiczna uniemożliwia mi dalszą pracę na dotychczasowym poziomie" - wyjaśnił, nie precyzując jednak, o jakie schorzenie chodzi.

Odchodzący ze stanowiska burmistrz zapewnił, że miasto i gmina funkcjonują stabilnie. "Inwestycje są kontynuowane, urząd pracuje sprawnie, a gmina znajduje się w dobrej kondycji finansowej i ma przed sobą perspektywy dalszego rozwoju" - wyliczał.

Badurak podkreślił, że Pińczów to jego "miejsce na ziemi", któremu oddał serce i czas. "Jedno pozostaje niezmienne — wszystko, co robiłem, robiłem dla Was, ludzi, których dobro leży mi na sercu" - napisał. Dodał, że sprawowanie funkcji było dla niego "wielkim zaszczytem".

Włodzimierz Badurak urodził się 4 grudnia 1959 roku w Pińczowie, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez znaczną część swojej kariery zawodowej związany był z edukacją. Jest nauczycielem dyplomowanym i recenzentem podręczników.

Badurak włodarzem Pińczowa był od 2006 roku. W ostatnich wyborach samorządowych w 2024 roku uzyskał reelekcję w drugiej turze, startując z KW Stowarzyszenia Ziemia Pińczowska.