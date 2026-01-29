Chwile grozy przeżyli pracownicy jednego z przedszkoli w Kwidzynie w Pomorskiem. Do środka wtargnęła kobieta z nożem w ręku, która groziła zabiciem dziecka. Napastniczka została obezwładniona przez nauczycielki. Okazało się, że jest pracowniczką tej placówki, a tego dnia przebywała na zwolnieniu lekarskim. "Usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa" - przekazała policja, którą cytuje TVN24.

Chwile grozy przeżyły nauczycielki przedszkola w Kwidzynie (zdj. poglądowe) / Shutterstock

Do groźnego incydentu doszło w czwartek, 22 stycznia.

Groziła, że zabije dziecko. Chwile grozy w przedszkolu

Jak ustalił TVN24, przebywająca w tym dniu na zwolnieniu lekarskim pracownica przedszkola weszła do środka z nożem w ręku. Była agresywna - groziła zabiciem dziecka. Do tragedii nie doszło dzięki przytomnej reakcji nauczycielek, sprawujących opiekę nad dziećmi, które obezwładniły napastniczkę.

Starsza aspirant Anna Filar z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie przekazała, że po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano patrol policji. Kobieta została przetransportowana karetką w asyście policji do szpitala w Prabutach - powiedziała.

Dodała, że prokuratura wszczęła śledztwo w związku z usiłowaniem zabójstwa.

Prokuratura: Napastniczka jest pracownicą przedszkola

Z kolei prok. Anna Grobelna z Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie potwierdziła, że kobieta, która groziła, że zabije dziecko, pracuje w tym przedszkolu.

Kobieta była zatrudniona w przedszkolu, ale tego dnia przebywała na L4. Weszła z nożem do placówki, ale została obezwładniona. Nikomu nic się nie stało - stwierdziła.

TVN24 ustalił także, że w przedszkolnej sali, gdzie doszło do całego zajścia, znajdowało się wówczas około 10 osób, wśród nich były nauczycielki oraz dzieci. Prok. Anna Grobelna przekazała, że wobec kobiety zostanie skierowany wniosek do sądu o areszt. Dodała, że 42-latka wcześniej leczyła się psychiatrycznie.