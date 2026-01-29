Tatrzański Park Narodowy wprowadza ważną zmianę dla turystów. Chodzi o nocne wędrówki po Tatrach, które od niedzieli 1 lutego będą zabronione także w okresie zimowym.

Zachód księżyca nad Tatrami / Grzegorz Momot / PAP

Do tej pory zakaz nocnych wędrówek po Tatrach obowiązywał w okresie letnim. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego przeanalizowały ruch turystyczny i postanowiły go rozszerzyć.

Wprowadzamy zakaz wchodzenia w Tatry nocą. W lecie będzie obowiązywał po zapadnięciu zmroku, a w sezonie zimowym po godz. 22 - przekazał reporterowi RMF FM Maciejowi Pałahickiemu szef TPN-u Szymon Ziobrowski.

Mamy bardzo duży ruch turystyczny w Tatrach. To jedno z działań, które podejmujemy, żeby zmniejszać jego wpływ na przyrodę - tłumaczył. Widzimy z monitoringu, że zdarzają się wejścia w Tatry po godz. 22 - nie jest to duża skala, ale jest. Nie ma żadnej potrzeby, żeby chodzić po Tatrach nocą - przekonywał Ziobrowski.

Nocne ograniczenie turystyki umożliwia też zwierzętom swobodne przemieszczanie się między miejscami żerowania i odpoczynku. Wędrówki nocą mogą być niebezpieczne dla turystów, ponieważ dzikie zwierzęta są wtedy bardziej aktywne.