Znany polski pięściarz Andrzej Gołota przeszedł zabieg w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach. RMF FM potwierdził tę informację u rzeczniczki lecznicy.

Były bokser Andrzej Gołota podczas 5. Forum Polskiego Boksu w Kielcach / Piotr Polak / PAP

Andrzej Gołota opuścił szpital w środę.

Trafił do lecznicy w czasie weekendu. Został przewieziony z Forum Boksu i Międzynarodowych Targów Branży Bokserskiej w Kielcach.

Lekarze podkreślają, że pięściarz - poza zabiegiem - przeszedł serię badań.

Legenda polskiego boksu

Andrzej Gołota to emerytowany bokser, jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w historii polskiego boksu zawodowego. Urodził się 5 stycznia 1968 roku w Warszawie. Karierę amatorską rozpoczął w Polsce, gdzie zdobył m.in. brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 roku.

W latach 90. i na początku XXI wieku Gołota odnosił sukcesy na zawodowych ringach, walcząc głównie w Stanach Zjednoczonych. Czterokrotnie walczył o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej, jednak nigdy nie zdobył pasa mistrzowskiego.