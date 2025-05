To będą inne Dymarki, niż wcześniejsze edycje - informuje Małgorzata Wilk–Grzywna, dyrektor Parku Legend w Nowej Słupi (woj. kieleckie). Pewne rzeczy pozostaną niezmienne. Jak co roku będzie można podziwiać rzymskich legionistów i "barbarzyńców", jak co roku odbędzie się także festiwal archeologiczny, gromadzący rzesze entuzjastów. Słynne Dymarki Świętokrzyskie to przede wszystkim edukacja, choć nie zabraknie też imprez czysto rozrywkowych.

Wojowie na Dymarkach Świętokrzyskich / Dymarki Świętokrzyskie - Nowa Słupia / Facebook Tegoroczne Dymarki w Nowej Słupi odbędą się w dniach 15-17 sierpnia, czyli od piątku, który jest dniem wolnym, bo świątecznym, do niedzieli. Jak jednak informuje wicedyrektor Parku Legend Piotr Sepioło, impreza rozpocznie się oficjalnie już w czwartek 14 sierpnia. Wówczas z rynku Nowej Słupi ruszy korowód rzymskich legionistów z pochodniami, który przemaszeruje na teren Centrum Kulturowo - Archeologicznego. Już wieczorem zaprosimy wszystkich uczestników korowodu na bezpłatny koncert świetnej folkowej grupy "Łysa Góra" w amfiteatrze Parku Legend. Zachęcamy i okolicznych mieszkańców, i turystów, aby przebierali się w korowodzie albo w rzymskich legionistów, albo w stroje barbarzyńców i oczywiście w czarownice - mówi Sepioło. Co wydarzy się w trakcie Dymarek Świętokrzyskich? W ramach Dymarek odbędzie się festiwal archeologiczny "Ludzie ognia i żelaza", który co roku gromadzi rzesze turystów. Organizatorzy podkreślają, że Dymarki mają charakter przede wszystkim edukacyjny i są związane z wielowiekową tradycją wytopu żelaza w Górach Świętokrzyskich. Festiwalowi archeologicznemu będzie towarzyszyć III Dysputa Dymarska z naukowcami - zapowiada, Włodzimierz Szczałuba, dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi, jakie jest współorganizatorem tegorocznej edycji Dymarek. W tym roku postanowiono także na swego rodzaju eksperyment. Line-up części rozrywkowej, muzycznej jest naprawdę bogaty. W każdym dniu zaproponujemy inny styl. W piątek, 15 sierpnia nasi goście będą się bawić z królem latino, czyli Skolimem. Sobota to wielka nowość i pewien eksperyment dla nas, zapraszamy bowiem na wieczór z hip - hopem. Wystąpią gwiazdy polskiego hip-hopu Tymek i Smolasty. Trzeciego dnia w niedzielę goście będą się bawić w rytm hitów Lanberry i Kombii - opisuje Małgorzata Wilk-Grzywna. Artystów będzie można podziwiać także na dwóch dużych ekranach LED. Na uczestników czeka także wiele innych atrakcji, a pełen program i aktualności dotyczące słynnego wydarzenia można śledzić na stronie internetowej Dymarek Świętokrzyskich. Zobacz również: Ulica Kolejowa w Poznaniu zmieni wizerunek. Rusza jej modernizacja

