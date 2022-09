​74 organizacje pozarządowe będą prezentować swoje inicjatywy w trakcie niedzielnego Poznańskiego Targu Dobra. Wydarzenie jest organizowane po raz 12. Odwiedzający będą mogli m.in. skorzystać z pomocy doradców zawodowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Poznański magistrat podał, że organizacje pozarządowe będą prezentować swoją działalność na terenie Starego Zoo do godz. 15:00, na stoiskach rozmieszczonych w siedmiu strefach tematycznych: równości, zdrowia, środowiska, kultury, edukacji, aktywności społecznej oraz sportu.

"Poznański Targ Dobra to święto organizacji społecznych, które działają w stolicy Wielkopolski. To także doskonała okazja, by poznać ich codzienną pracę, zobaczyć, jak zmieniają Poznań oraz dowiedzieć się więcej o realizowanych przez nie inicjatywach" - wskazano w komunikacie.

Dla odwiedzających targ przygotowano konkursy, zajęcia manualne dla dzieci i młodzieży, spotkania z artystami czy pokazy udzielania pierwszej pomocy. Chętni będą mogli skorzystać z pomocy doradców zawodowych lub porozmawiać ze specjalistami m.in. psychologami i prawnikami.

W trakcie targu dobra zostanie przeprowadzony kiermasz społeczny pod hasłem "dobro-branie". "Zysk ze sprzedaży przełoży się na utrzymanie miejsc pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rehabilitację i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, a także na działania społeczne na terenie miasta" - podał magistrat.

Podczas niedzielnego wydarzenia ogłoszeni zostaną zwycięzcy konkursu Inicjatory 2021 w kategorii Inicjator Mieszkańców oraz Inicjator Roku 2021. Konkurs ma uhonorować najlepsze inicjatywy pozarządowe organizowane na rzecz mieszkańców Poznania.