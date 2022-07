W Szczecinku na ul. Lipowej podpalił się mężczyzna. Nie są znane motywy działania pokrzywdzonego, będziemy to ustalać - poinformowała PAP oficer prasowa szczecineckiej policji asp. Anna Matys.

/ Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. g. 10.20. Jak ustaliła reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska poszkodowany ma około 60 lat. Wyjął z plecaka butelkę z łatwopalną substancją i się nią oblał, a następnie podpalił. Policja wykluczyła udział osób trzecich.

Jak podał rzecznik KW PSP w Szczecinie st. kpt. Tomasz Kubiak, gdy strażacy dojechali na miejsce zdarzenia okazało się, że na pomoc mężczyźnie ruszyli już przypadkowi świadkowie, którzy zdążyli ugasić płomień.

Mężczyzna trafił na szczecinecki SOR.