Władze Suwałk (Podlaskie) ogłosiły przetarg na budowę Mediateki, która pomieści m.in. Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej, jej filie oraz MidiCentrum. Mediateka ma kosztować ok. 50 mln zł - poinformował w środę urząd.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Miasto ogłosiło przetarg na budowę Mediateki. Firmy mogą składać oferty do 9 kwietnia. Koszty całkowite projektu oszacowane są na ponad 50 mln zł.

Mediateka powstanie w pobliżu centrum miasta na działce o powierzchni ok. 3 ha. Placówka połączy w swojej formie tradycyjną bibliotekę z obiektem kultury wykorzystującym nowoczesne rozwiązania. Będzie on otoczony parkiem, który istnieje na działce przy ul. Reja w Suwałkach. Obok Mediateki powstanie także miniamfiteatr.

W nowej placówce będzie działało MidiCentrum - Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii w Suwałkach, który obecnie mieści się w samodzielnych pomieszczeniach. Trafi tam także ośrodek "SOWA, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Suwałkach, który znajduje się w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód.

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy konsultacje społeczne, które wyraźnie potwierdziły, że suwalczanie popierają budowę Mediateki. Mamy gotową dokumentację i wydane pozwolenie na budowę. Złożony jest też wniosek o dofinansowanie tej inwestycji środkami z Unii Europejskiej - poinformował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Władze Suwałk postanowiły wybudować Mediatekę, ponieważ biblioteka wymaga dużego remontu, którego wartość miasto oszacowało na ok. 15 mln zł. Budynek ma ok. 30 lat. Od początku nie spełniał warunków do prowadzenia w nim biblioteki.

Inwestycja ma rozpocząć się w tym roku. Mediateka ma być gotowa w 2027 roku.