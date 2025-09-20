Nietypowa próba przedostania się do Polski. Straż graniczna zatrzymała w rejonie Narewki na Podlasiu czterech cudzoziemców, którzy próbowali dostać się nielegalnie do Polski tunelem. Początek tunelu był po stronie białoruskiej.

Tym tunelem migranci próbowali przedostać się do Polski / Straż Graniczna

Funkcjonariusze z Centrum Nadzoru Bariery Elektronicznej 19 września otrzymali alert o próbie nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Cudzoziemcy nielegalnie próbowali przekroczyć granicę wykopanym pod ziemią tunelem. Początek konstrukcji był po stronie białoruskiej przy ścianie lasu.

Cudzoziemcy, podkopując się pod barierą fizyczną, myśleli, że będą niezauważeni. Centrum Nadzoru natychmiast poinformowano patrole w terenie.

Czterech nielegalnych imigrantów zostało zatrzymanych i zawróconych na Białoruś.

Wideo youtube

Każdej doby straż graniczna notuje od kilkudziesięciu do nawet kilkuset prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią.

Bariera elektroniczna to system kamer i czujników pomagający służbom monitorować granicę. Działa na 206 kilometrach linii granicznej w Podlaskiem. Centrum monitoringu tego systemu znajduje się w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.



Od 20 lipca na granicy z Białorusią także w woj. lubelskim funkcjonuje ponad 171-kilometrowa zapora elektroniczna. Na całej długości - wzdłuż granicznej rzeki Bug - rozlokowanych jest 1 848 słupów wyposażonych w ponad 5 tys. kamer dzienno-nocnych i kamer termowizyjnych.



