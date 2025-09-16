Polska wzmacnia granicę z Białorusią. W tym roku do istniejących już zabezpieczeń na granicy polsko-białoruskiej dojdą nowe, pozwalające na wykrywanie bezzałogowców i automatyczną obserwację - przekazała zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. Wioleta Gorzkowska.

Gen. Gorzkowska podczas wtorkowej konferencji w Urszulinie w Lubelskiem powiedziała, że w poniedziałek w resorcie spraw wewnętrznych i administracji odbyło się posiedzenie zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, który zarekomendował dodanie do istniejących zabezpieczeń na granicy z Białorusią nowych funkcjonalności.

Wczoraj zostały wysłane zaproszenia do potencjalnych wykonawców. Jeszcze w tym roku pewne funkcjonalności wdrożymy - powiedziała zastępca komendanta.

Autonomiczne drony na granicy z Białorusią

Do najważniejszych nowych funkcjonalności zaliczyła te związane z wykrywaniem bezzałogowych statków powietrznych i automatyczną obserwacją strefy nadgranicznej przez autonomiczne drony.

Podkreśliła także, że od przyszłego roku straż graniczna planuje rozpocząć budowę bariery elektronicznej na granicy z Ukrainą. Tak, żeby w perspektywie kolejnych kilku lat zabezpieczyć całą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej - zapowiedziała gen. Gorzkowska.

Dodała, że inwestycja ma być finansowana ze środków unijnych.

"Presja migracyjna"

Zastępca komendanta podczas konferencji podsumowała również budowę zabezpieczenia elektronicznego na granicy z Białorusią na rzekach Świsłocz i Istoczanka (Podlaskie) i na Bugu (Lubelskie). Stwierdziła, że inwestycje były odpowiedzią na "niesłabnącą presję migracyjną, która utrzymuje się nieprzerwanie od 2021 r.".

Każdej doby - podała gen. Gorzkowska - straż graniczna notuje od kilkudziesięciu do nawet kilkuset prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Minionej doby takich prób było 136, od początku br. do poniedziałku - ponad 25,7 tys. Są to głównie przekroczenia grupowe organizowane jednocześnie w kilku miejscach. Grupowym próbom przekroczenia granicy państwowej towarzyszy agresja migrantów. W kierunku naszych funkcjonariuszy i żołnierzy rzucane są kamienie, kłody, butelki, petardy - wymieniła zastępca komendanta.

Jak stwierdziła, funkcjonowanie bariery w obecnym kształcie powoduje, że "prawie wszystkie przekroczenia granicy państwowej są udaremniane na linii granicy bądź tuż po jej przekroczeniu".

Z kolei komendant Nadbużańskiego Oddziału SG gen. bryg. Jacek Szcząchor powiedział, że bariera elektroniczna w woj. lubelskim opiera się na systemie słupów z kamerami dziennymi i nocnymi. Kamery dają nam pełny obraz sytuacji na granicy, informacje o każdej próbie ingerencji, przekroczenia linii granicy państwowej i pozwalają nam tak szybko uzyskaną informację przekazać do właściwej komórki organizacyjnej jednostki SG, która podejmuje działania - stwierdził.

Efekt uszczelnienia granicy

Zauważył, że uszczelnienie granicy z Białorusią na Podlasiu i przywrócenie kontroli na odcinku litewskim spowodowały wzrost presji migracyjnej w woj. lubelskim. W ubiegłym roku Nadbużański Oddział SG zanotował 450 prób nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski, a w tym roku - ponad 1400.

Według niego nasilenie prób nielegalnego przekraczania granicy na Lubelszczyźnie nastąpiło w lipcu i sierpniu, a we wrześniu "obserwujemy dość istotny spadek liczby grup, które usiłują przekroczyć granicę na naszym odcinku".

Zapora na granicy z Białorusią

Od 20 lipca na granicy z Białorusią w woj. lubelskim funkcjonuje ponad 171-kilometrowa zapora elektroniczna. Na całej długości - wzdłuż granicznej rzeki Bug - rozlokowanych jest 1 tys. 848 słupów wyposażonych w ponad 5 tys. kamer dzienno-nocnych i kamer termowizyjnych.

W Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie jest Centrum Nadzoru. W placówkach SG usytuowane są lokalne stanowiska końcowe. System kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych umożliwia wykrycie nielegalnego przekraczania granicy na Bugu, a sygnał odbierany przez służby umożliwia skierowanie patrolu w konkretne miejsce i ujęcie migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

Koszt budowy bariery elektronicznej to 279 mln zł. Inwestycja ta została sfinansowana z unijnego funduszu - Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej - w ramach funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027.