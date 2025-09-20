Niepodległość i istnienie Finlandii są zagrożone - wynika z raportu fińskiego rządu nt. sytuacji na świecie do 2045 roku. Jak napisano w dokumencie, kraj może stać się celem autorytarnej mocarstwowej polityki na lądzie, morzu, w powietrzu oraz cyberprzestrzeni.

Niepodległość i istnienie Finlandii są zagrożone – wynika z raportu fińskiego rządu nt. sytuacji na świecie do 2045 roku / Shutterstock

W najbardziej negatywnym, analizowanym scenariuszu określonym jako "rozpadający się świat", Rosja będzie "faszystowska" (z silną imperialistyczną i agresywną ideologią państwową), zaś Chiny będą w stanie upadku.

Europa z kolei nie będzie w stanie zareagować na gwałtowny wzrost imigracji spowodowany zmianami klimatu. Doprowadzi to do rozpadu ogólnego systemu azylowego i upadku międzynarodowych instytucji, jak i porozumień traktatowych.

W raporcie podkreślono, że najlepszym scenariuszem dla Finlandii, jest "świat współpracy". Wymieniono jeszcze scenariusze "świata gigantów technologicznych" oraz "świata blokowego". Założono także możliwy "rozpad Rosji" oraz np. to, że na kontynencie afrykańskim może powstać supermocarstwo. Intensywne będą zbrojenia kosmiczne, zaś dotychczasowy system finansowy mogą zastąpić kryptowaluty.

W odniesieniu do Rosji rozpatrywano również alternatywne scenariusze jak np. "Rosja na wzór Putina", "Rosja demokratyzująca się", czy "Rosja regionów", w którym narastają napięcia polityczne, etniczne i religijne.



W poprzednim podobnym raporcie fińskich władz sprzed 20 lat (2006 r.) nt. przyszłości i w szczególności rozwoju wydarzeń w Rosji oceniono wówczas, że Moskwa w przyszłości będzie prowadzić wojnę w duchu patriotycznym i powróci do wyścigu zbrojeń z Zachodem.