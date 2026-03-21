Zaledwie dwie minuty - w takim tempie rozeszły się bony w wiosennej turze Podlaskiego Bonu Turystycznego. Skorzysta z nich 2,6 tys. osób.

Wygenerowany dziś Podlaski Bon Turystyczny będzie można wykorzystać od 1 kwietnia do końca czerwca 2026 roku

Podlaski Bon Turystyczny to program wsparcia turystyki realizowany przez województwo podlaskie i Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną.

Rejestracja na wiosenną edycję trwała dwie minuty.

Bon można wykorzystać od 1 kwietnia do końca czerwca 2026 roku; zaplanowano też edycję letnią i jesienno-zimową.

Trzy tury Podlaskiego Bonu Turystycznego

Podlaski Bon Turystyczny to autorski program realizowany przez województwo podlaskie i Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną (PROT). Jego głównym celem jest przyciągnięcie turystów do regionu oraz wsparcie branży turystycznej, która w ostatnich latach odczuła skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Organizatorzy chcą także pokazać, że Podlasie to miejsce bezpieczne i atrakcyjne dla wszystkich odwiedzających.

W drugiej edycji programu do podziału jest w sumie ponad 2 miliony złotych. Wiosenna pula to 800 tysięcy złotych, a kolejne środki będą udostępniane w dwóch następnych turach - letniej oraz jesienno-zimowej. Władze województwa informują, że na wsparcie będzie mogło liczyć ponad 2,6 tys. osób.

Jak zarejestrować się, by dostać Podlaski Bon Turystyczny

Rejestracja na wiosenną edycję bonu wystartowała w sobotę o godz. 11 i trwała 2 minuty i 7 sekund - podała prezes PROT Katarzyna Sadowska, która jest także dyrektorką departamentu rozwoju turystyki w podlaskim urzędzie marszałkowskim.

Przekazała, że w sumie zarejestrowano 2 tys. 667 bonów na łączną sumę nieco ponad 800 tys. zł.

Najwięcej bonów wygenerowali mieszkańcy województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Widać, że nasi sąsiedzi chętnie do nas przyjeżdżają - dodała Sadowska.

Wygenerowany tego dnia bon będzie można wykorzystać od 1 kwietnia do końca czerwca 2026 roku. Przewidziano także dwie kolejne tury: letnią oraz jesienno-zimową. W tych okresach będzie można wykorzystać bon odpowiednio w sezonie letnim i od września do grudnia.

Ile wynosi dopłata do Podlaskiego Bonu Turystycznego?

Dopłata do noclegu w sezonie wiosennym i letnim wyniesie 300 zł dla jednej osoby, niezależnie od rodzaju wybranego obiektu noclegowego. Od września do grudnia kwota ta wzrośnie do 400 zł. Warunki są jasne: aby skorzystać z bonu wiosną i jesienią, trzeba przyjechać na minimum dwa noclegi, na trzy.

W pierwszej edycji programu z dopłat do noclegów skorzystało ponad 14 tysięcy osób. Bony rozeszły się w ekspresowym tempie - "w kilka minut", jak wspominają organizatorzy. Wówczas samorząd przeznaczył na dopłaty 4 miliony złotych, a baza noclegowa obejmowała ponad 500 obiektów. Kwota dopłaty zależała od kategorii wybranego miejsca.

Jeśli planujecie wiosenny wypoczynek na Podlasiu - warto się pospieszyć. W poprzedniej edycji decydowały sekundy.