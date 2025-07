Nawet 10 lat więzienia grozi 30-latkowi m.in. za posiadanie narkotyków. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany po tym, jak spowodował kolizję.

Nietypowe zdarzenie opisała na swojej stronie internetowej Komenda Miejska Policji w Białymstoku.

Kolizja i ucieczka

Jak relacjonuje, zaczęło się od zgłoszenia o kolizji na osiedlu Kawaleryjskim w tym mieście - wpłynęło ono do dyżurnego białostockiej komendy.

"Zgłaszający powiedział, że widział, jak kierowca bmw uderza w inny pojazd i po tym ucieka. Dodał, że widział w którym kierunku odjechał sprawca" - informuje białostocka policja.

Mundurowi po chwili znaleźli porzucony pojazd. Samochód nie miał tablic rejestracyjnych. Funkcjonariusze nie podają, czy kierowca jechał pojazdem bez tablic rejestracyjnych, czy mężczyzna zdjął je po kolizji.

Policjanci ustalili tożsamość właściciela auta po numerze vin, a następnie pojechali do hostelu, gdzie mieszkał. "Mężczyzna początkowo udawał, że go nie ma, jednak po chwili otworzył drzwi" - czytamy w relacji.

Biały proszek w hostelu

Jak przekazuje KMP w Białymstoku, "uwagę policjantów przykuł nos mężczyzny, który ubrudzony był białą substancją".

"W mieszkaniu 30-latka policjanci znaleźli w biurku srebrne zawiniątko z białym proszkiem, a w plecaku przezroczystą torebkę z podobną substancją, łącznie blisko 120 gramów. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że to amfetamina" - podają policjanci z Białegostoku.

Mundurowi zbadali również 30-latka na zawartość substancji odurzających w jego organizmie. Wstępne badanie narkotesterem wykazało zawartość amfetaminy.

Czy mężczyzna kierował samochodem pod wpływem środków odurzających i alkoholu? Pozwoli to ustalić badanie krwi.

Co grozi 30-latkowi?

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.

Mundurowi podali, że prokurator, który nadzorował pracę śledczych, wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania mężczyzny. Sąd przychylił się do tego wniosku i aresztował go na 3 miesiące.

30-latkowi grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za spowodowanie kolizji.