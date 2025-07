Szachtar Donieck będzie rozgrywać swoje mecze domowe w europejskich pucharach piłkarskich na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. Z ukraińskim klubem, jako współorganizator spotkań, ściśle współpracować będzie Wisła Kraków.

Szachtar jest drugim ukraińskim klubem, który na mecze pucharowe zagości w Krakowie. W 2022 roku Dynamo Kijów przyjmowało rywali na stadionie Cracovii (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Szachtar wybiera Kraków

Szachtar, trzeci zespół minionego sezonu ukraińskiej ekstraklasy, rywalizuje obecnie w Lidze Europy. W pierwszym meczu Ukraińcy pokonali w Lublanie 5:0 Inter Turku, co oznacza, że praktycznie zapewnili sobie awans do kolejnej rundy kwalifikacji.

Następnym rywalem Szachtara będzie Beşiktaş Stambuł. Mecz w Krakowie miałby się odbyć najprawdopodobniej 31 lipca. W przypadku awansu ukraińskiego klubu do fazy grupowej Ligi Europy lub Ligi Konferencji, swoje mecze domowe rozgrywałby na stadionie w Krakowie. Wisła, która na co dzień gra na tym obiekcie, ma ściśle współpracować z Szachtarem przy organizacji meczów - od działań operacyjnych, przez komunikację, aż po obsługę dnia meczowego.

Wspólne korzyści dla miasta i klubu

Cieszymy się z powrotu do Polski, gdzie mamy pozytywne doświadczenia z organizacji meczów Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA. Wybór Krakowa nie był przypadkowy - to dla nas dogodne miejsce pod względem logistycznym, a co najważniejsze - miasto, które kocha piłkę nożną, dlatego liczymy na serdeczne przyjęcie ze strony lokalnych kibiców. Rozumiemy także, że w Polsce przebywa wielu Ukraińców, dlatego liczymy na ich mocne wsparcie i energię. Dziękujemy władzom Wisły Kraków oraz przedstawicielom władz Miasta Krakowa za współpracę i jesteśmy przekonani, że nasze partnerstwo okaże się pozytywnym doświadczeniem dla wszystkich stron. Z niecierpliwością czekamy na mecze europejskich pucharów w Krakowie - powiedział Serhij Palkin, dyrektor generalny Szachtara.

Prezes Wisły, Jarosław Królewski, zwrócił uwagę, że goszczenie ukraińskiego klubu przyniesie wymierne korzyści finansowe dla miasta i klubu. "Cieszymy się, że Kraków drugi rok z rzędu będzie gospodarzem meczów europejskich pucharów - to ważne i inspirujące wydarzenie dla naszego miasta" - powiedział, cytowany w oficjalnym serwisie internetowym Wisły.

Szachtar jest drugim ukraińskim klubem, który na mecze pucharowe zagości w Krakowie. W 2022 roku Dynamo Kijów przyjmowało rywali na stadionie Cracovii.