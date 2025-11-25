Irena Rupińska, jedna z najbogatszych Polek według magazynu "Forbes", zginęła w sobotę w pożarze we wsi Szumowo pod Zambrowem (woj. podlaskie). Prokuratura ujawniła portalowi wp.pl okoliczności tragedii. "W rogu pokoju stało urządzenie elektryczne, które całkowicie się stopiło, więc możemy zakładać, że to ono było zarzewiem ognia" - powiedziała prokurator Katarzyna Wankiewicz.

Nie żyje Irena Rupińska, współwłaścicielka firm ZPK Rupińscy i Natrix z branży wydobycia i produkcji kruszyw

Prokuratura bada okoliczności tragicznego pożaru w Szumowie, w którym zginęła 54-letnia Irena Rupińska - jedna z najbogatszych Polek - oraz jej 2-letni wnuczek.

Wstępne ustalenia wskazują, że zarzewiem ognia mogło być stopione urządzenie elektryczne stojące w rogu pokoju, prawdopodobnie nawilżacz powietrza.

Rodzina próbowała ratować kobietę i dziecko; mimo wyniesienia ich z płonącego pomieszczenia oboje zmarli.

Do dramatycznego pożaru doszło w miniony weekend we wsi Szumowo pod Zambrowem. Zginęła 54-letnia Irena Rupińska - znana lokalna przedsiębiorczyni - oraz jej 2-letni wnuczek. Prokuratura bada okoliczności tragedii - pierwsze ustalenia wskazują na zwarcie urządzenia elektrycznego.

Jak przekazała Wirtualnej Polsce prokurator Katarzyna Wankiewicz z Prokuratury Rejonowej w Zambrowie, ogień pojawił się po godzinie 18 w pokoju na pierwszym piętrze domu, w którym spała babcia z wnuczkiem.

Drzwi do pomieszczenia były zamknięte, a w środku znajdowała się 54-latka z dzieckiem. Reszta rodziny była w budynku i w pewnym momencie zorientowała się, co się dzieje - relacjonuje prok. Wankiewicz.

Mąż kobiety i jej syn natychmiast ruszyli na pomoc. Udało im się wynieść z płonącego pokoju zarówno kobietę, jak i dwulatka. Irena Rupińska miała poparzone ręce. Pomimo udzielonej pomocy jej życia nie udało się uratować. Chłopczyk został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Pożar we wsi Szumowo pod Zambrowem. Prawdopodobna przyczyna pożaru

Prokuratura czeka na szczegółową opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, jednak wstępne ustalenia wskazują, że źródłem ognia mogło być urządzenie elektryczne.

Co do wstępnej przyczyny pożaru, to w rogu pokoju stało urządzenie elektryczne, które całkowicie się stopiło. Możemy zakładać, że to ono było zarzewiem ognia. Raczej był to nawilżacz powietrza - informuje prokurator Katarzyna Wankiewicz.

Jak dodaje, dopiero ekspertyza biegłego wykaże, czy pożar spowodowała sama wada urządzenia, czy niewłaściwe podłączenie.

Ogień nie rozprzestrzenił się na inne pomieszczenia. Z przesłuchań świadków wynika, że nikogo więcej w pokoju nie było.

Irena Rupińska nie żyje. Kim była?

Irena Rupińska była jedną z najbardziej wpływowych przedsiębiorczyń na Podlasiu, współwłaścicielką firm ZPK Rupińscy i Natrix z branży wydobycia i produkcji kruszyw budowalnych i brukowych (w ofercie firmy znajdują się różne rodzaje kostki brukowej, palisady, obrzeża, krawężniki, elementy cieków wodnych i inne prefabrykaty). W 2016 i 2017 roku wraz z mężem znalazła się na liście 100 najbogatszych Polaków według magazynu "Forbes".

Informacja o jej śmierci poruszyła lokalną społeczność oraz środowisko biznesowe. Kondolencje rodzinie złożył m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

W mediach społecznościowych napisał: "Z głębokim poruszeniem i smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci Ś.P. Ireny Rupińskiej oraz jej najdroższego wnuczka. Odeszli nagle, pozostawiając pustkę, której nie sposób opisać słowami. (...) Niech pamięć o Nich trwa w naszych sercach jako znak miłości, której nie zdoła przerwać nawet śmierć".

Pożegnalny wpis można znaleźć również na stronie straży pożarnej w Szumowie: "Nasze drogi przecinały się wielokrotnie. Nigdy nie odmawiałaś pomocy. Darzyłaś swoich strażaków sympatią, jakiej nie doświadczyliśmy od nikogo innego" - czytamy.

Na środę zaplanowano sekcję zwłok, która ma ustalić dokładne obrażenia i bezpośrednią przyczynę śmierci kobiety i dziecka.

Śledczy podkreślają, że wszystkie okoliczności tragedii zostaną szczegółowo wyjaśnione po otrzymaniu opinii biegłych.