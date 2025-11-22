W domu jednorodzinnym w Szumowie (woj. podlaskie) w sobotę doszło do pożaru. Zginęły dwie osoby: kobieta i dziecko - poinformowała w rozmowie z RMF FM dyżurna zambrowskiej policji.

W Szumowie doszło do tragicznego pożaru / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Zgłoszenie o pożarze trafiło do służb przed godziną 18:00.

Gdy strażacy przybyli na miejsce, trwała reanimacja dwóch osób, którą prowadzili członkowie rodziny. Strażacy kontynuowali reanimację do czasu przybycia na miejsce ratowników medycznych - poinformowała rzecznik prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Justyna Kłusewicz.

Kobieta zmarła na miejscu, a dziecko - najprawdopodobniej dwuletnie - po przetransportowaniu do szpitala.

Dyżurna zambrowskiej policji przekazała w rozmowie z RMF FM, że do szpitala trafiło też dwóch mężczyzn.

Według wstępnych informacji strażaków, do pożaru miało dojść na drugiej kondygnacji murowanego domu. Strażacy poinformowali, że w budynku było duże zadymienie.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii.