W domu jednorodzinnym w Szumowie (woj. podlaskie) w sobotę doszło do pożaru. Zginęły dwie osoby: kobieta i dziecko - poinformowała w rozmowie z RMF FM dyżurna zambrowskiej policji.
- Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Zgłoszenie o pożarze trafiło do służb przed godziną 18:00.
Gdy strażacy przybyli na miejsce, trwała reanimacja dwóch osób, którą prowadzili członkowie rodziny. Strażacy kontynuowali reanimację do czasu przybycia na miejsce ratowników medycznych - poinformowała rzecznik prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Justyna Kłusewicz.
Kobieta zmarła na miejscu, a dziecko - najprawdopodobniej dwuletnie - po przetransportowaniu do szpitala.
Dyżurna zambrowskiej policji przekazała w rozmowie z RMF FM, że do szpitala trafiło też dwóch mężczyzn.
Według wstępnych informacji strażaków, do pożaru miało dojść na drugiej kondygnacji murowanego domu. Strażacy poinformowali, że w budynku było duże zadymienie.
Policja wyjaśnia okoliczności tragedii.