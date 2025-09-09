Pracowity dzień mieli Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach. 7 września podczas kontroli pasażerów przylatujących i odlatujących z krakowskiego lotniska zatrzymali trzech mężczyzn poszukiwanych przez polskie organy ścigania. To dwaj Polacy i Ukrainiec.

Na krakowskim lotnisku zatrzymano trzech poszukiwanych. Wszystko jednego dnia / Straż Graniczna /

W zeszłą niedzielę funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrole pasażerów przylatujących i odlatujących z krakowskiego lotniska. W efekcie zatrzymano trzech poszukiwanych mężczyzn.

Pierwszy z nich to 37-letni obywatel Polski, który przyleciał z brytyjskiego East Midlands. Był poszukiwany za unikanie odbycia kary 105 dni pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Drugi zatrzymany, 46-letni Polak, miał odbyć 200 dni więzienia za podrabianie dokumentów. Został zatrzymany przed planowanym lotem do tureckiej Antalyi.

Obywatel Ukrainy z listem gończym

Trzeci zatrzymany to 53-letni obywatel Ukrainy, który przyleciał do Krakowa z Antalyi. Był poszukiwany listem gończym za nieopłacenie grzywny w wysokości 600 złotych. Teraz czeka go 30 dni zastępczej kary aresztu.

Wszyscy zatrzymani zostali przewiezieni do Aresztu Śledczego w Krakowie.