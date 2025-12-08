Policjanci ze Śląska przeprowadzili kolejną skuteczną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą powiązaną z pseudokibicami śląskich klubów piłkarskich. Chodzi o gang zwany „Torcida”. Zatrzymano sześć osób, a podczas przeszukań przejęto między innymi 10 kilogramów narkotyków.

/ Śląska policja /

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Kolejna akcja przeciwko pseudokibicom

Policjanci z Katowic, wspierani przez funkcjonariuszy z innych wydziałów i miast regionu, przeprowadzili skoordynowane działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym, zwaną "Torcida".

Grupa ta skupiała pseudokibiców Górnika Zabrze oraz GKS Katowice i działała nie tylko na terenie Śląska, ale również w innych częściach Polski i Unii Europejskiej od co najmniej 2014 roku.



Przestępstwa, narkotyki i przemoc

Członkowie grupy zajmowali się przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, handlem narkotykami, bójkami, pobiciami oraz wymuszaniem wierzytelności. W działaniach wykorzystywali niebezpieczne narzędzia, takie jak maczety, siekiery, kije bejsbolowe, kastety, a także broń palną.

"Działalność grupy charakteryzowała się stałą strukturą, podziałem ról i hierarchią" - podkreślają śledczy.



W ostatnich dniach zatrzymano sześć osób w wieku od 29 do 40 lat. Podczas przeszukań u podejrzanych znaleziono substancje psychotropowe i środki odurzające o łącznej masie 10 kilogramów.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, obrotu znacznymi ilościami narkotyków oraz udziału w bójkach i pobiciach, w wyniku których pokrzywdzeni doznali poważnych obrażeń ciała. Grozi im do 15 lat więzienia.



Trzej zatrzymani trafili do tymczasowegp aresztu. Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczeń majątkowych w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Od początku śledztwa, które trwa od 2023 roku, zatrzymano już ponad 80 osób, a 50 z nich usłyszało zarzuty.