62 850 złotych - taką rekordową kwotę zebrano podczas Wielkiego Charytatywnego Meczu Hokejowego "Piąty dla Pięciu" w Oświęcimiu! "Piąty dla Pięciu" - bowiem był to piąty w historii pojedynek Hokejowej Reprezentacji Artystów Polskich i Przyjaciół Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy, a rozegrany został dla pięciorga podopiecznych Małej Orkiestry. Każde z nich zmaga się z poważnymi chorobami i schorzeniami i wymaga stałego leczenia i rehabilitacji. "Człowiek jest twardy, ale jak widzi coś takiego, to, cholera jasna, ta łezka zaczyna gdzieś tam w oku krążyć" - mówi RMF FM arbiter główny spotkania Jacek Chadziński. Po meczu mogła to być łezka radości… bo dzięki oświęcimianom Nikola, Wiktor, Kordian, Łukasz i Miłosz zyskali na leczenie i rehabilitację po 12,5 tysiąca złotych!

Hokejowa Reprezentacja Artystów Polskich i Przyjaciele Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy tuż po Wielkim Charytatywnym Meczu Hokejowym "Piąty dla Pięciu" /Fot. Jacek Balon /Materiały prasowe

