Według powyborczych sondaży PiS wygrywa w dziewięciu na szesnaście sejmików wojewódzkich, Koalicja Obywatelska zdobywa przewagę w siedmiu pozostałych. Do tej pory podliczono głosy w czterech sejmikach.

Z nieoficjalnych danych wnika, że PiS będzie mieć samodzielną większość w sześciu sejmikach: na Podkarpaciu, w Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie, w Łódzkiem oraz na Podlasiu.

PKW podała do tej pory informacje o wynikach z czterech sejmików wojewódzkich: opolskiego, podlaskiego, podkarpackiego i lubuskiego. Jak podaje na swoich stronach Państwowa Komisja Wyborcza PiS wygrywa i zdobywa większość w dwóch sejmikach, z kolei Koalicja Obywatelska wygrywa w kolejnych dwóch, ale by rządzić będzie potrzebować koalicjanta.

Wybory do sejmiku: województwo opolskie



Koalicja Obywatelska (29,45 proc.) - 13 mandatów

Prawo i Sprawiedliwość (25,77 proc.) - 10 mandatów

Mniejszość Niemiecka (14,64 proc.) - 5 mandatów

Polskie Stronnictwo Ludowe (10,72 proc.) - 2 mandaty

Wybory do sejmiku: województwo podlaskie

Prawo i Sprawiedliwość (41,64 proc.) - 16 mandatów

Koalicja Obywatelska (24,14 proc.) - 9 mandatów

Polskie Stronnictwo Ludowe (15,66 proc.) - 5 mandatów

Wybory do sejmiku: województwo podkarpackie

Prawo i Sprawiedliwość - 25 radnych

Koalicja Obywatelska - 5 radnych

PSL - 5 radnych

Wybory do sejmiku: województwo lubuskie

Koalicja Obywatelska - 11 radnych

Prawo i Sprawiedliwość - 9 radnych

PSL - 4 radnych

Bezpartyjni Samorządowcy - 4 radnych

SLD Lewica Razem - 2 radnych



W poniedziałek na antenie RMF FM poseł PO Sławomir Neumann przekonywał, że Koalicja "jest po słowie z PSL", co oznacza, że we wszystkich sejmikach będzie to naturalny koalicjant. W przypadku woj. opolskiego decydującymi głosami będą więc mandaty Mniejszości Niemieckiej.

Z kolei na Podlasiu PiS zagwarantowało sobie samodzielne rządy, zdobywając 16 mandatów. Pozostałe przypadły KO (dziewięć) i PSL (pięć).



Tak, według IPSOS, rozkładają się wyniki wyborcze w sejmikach



/Sondaż Ipsos /Grafika RMF FM