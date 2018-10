Wyniki niedzielnych wyborów samorządowych w Polsce pokazują, że Polacy są podzieleni w swoich opiniach - powiedział w Strasburgu przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Oznacza to - jego zdaniem - że rządzący nie powinni podejmować decyzji tak, jakby mieli 100 albo 90 proc. poparcia.

Na zdjęciu Donald Tusk / Patrick Seeger / PAP/EPA

Pytany o wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 października, były premier odparł, że pokazały one, że "Polacy, co zupełnie zrozumiałe w demokracji, są podzieleni w swoich opiniach" i że "nikt nie ma takiej władzy w Polsce, która upoważniałaby go do naruszania czy łamania zasad i reguł przyjętych kiedyś przez większość Polaków".

Rządzący dzisiaj w Polsce nie powinni podejmować decyzji tak, jakby mieli 100 proc. albo 90 proc. poparcia - dodał Tusk.

Szef Rady Europejskiej przyznał też, że jest bardzo zadowolony z dobrych wyników wielu swoich przyjaciół, wskazując na rezultaty wyborów prezydenckich w Łodzi i Warszawie.

(j.)