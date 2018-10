Po ponad roku austriacka policja zatrzymała złodziei, którzy w maju ubiegłego roku okradali sklepy z markową odzieżą w Eisenstadt. To trzech Polaków. Udało się ich namierzyć dzięki współpracy z polskimi kryminalnymi.

W maju 2017 roku w Eisenstadt niedaleko granicy austriacko-węgierskiej doszło do serii włamań do sklepów. Zginął towar o wartości ponad miliona euro. Sprawcy wywieźli łup małą ciężarówką, która potem została rozebrana na części w Polsce. To był właśnie trop dla śledczych.

Po ponad roku udało się po nitce do kłębka dojść do trzech sprawców kradzieży. Znaleziono u nich część towaru, głównie markowe okulary, odzież, bieliznę, kosmetyki i drobną elektronikę. Przedmioty mogły pochodzić z kolejnej kradzieży, jakiej szajka dokonała w Wiedniu.

Policja aresztowała dwie osoby, trzeci ze złodziei od marca przebywa w austriackim areszcie. Śledczy z Austrii zapewniają, że sprawa jest rozwojowa.

(tw)