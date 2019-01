Brytyjska premier Theresa May po raz pierwszy przyznała, że jeśli podczas wtorkowego głosowania w Izbie Gmin posłowie odrzucą kompromis zawarty z Brukselą, może ogóle nie dojść do Brexitu. Zazwyczaj szefowa rządu jest bardzo ostrożna. Ale im bliżej konfrontacji z rzeczywistością, tym bardziej zmienia się jej polityczny język.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Izba Gmin już zadbała o to, by wyjście z Unii Europejskiej bez porozumienia stało się prawie niemożliwe. Hamulcem jest zaakceptowana przez rząd poprawka do ustawy budżetowej, która zakazuje przeznaczenia dodatkowych funduszów na działania łagodzące efekt twardego Brexitu.

Druga poprawka zmusiła Theresę May do przedstawienia w ciągu trzech dni kierunku działań rządu, w przypadku przegranej w parlamencie - tym samym posłowie przystawili jej pistolet do skroni.

Opcje, jakie wówczas by jej pozostały, to: przedterminowe wybory parlamentarne, zorganizowanie drugiego referendum lub wznowienie negocjacji z Brukselą - co jest mało prawdopodobne - wszystkie potencjalnie (choć niekoniecznie) mogą zakończyć pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii.

Przyjemniej 100 posłów z partii Konserwatystów, której przewodzi Theresa May, zapowiedziało, że zagłosuje przeciw porozumieniu. Paradoksalnie kompromis zawarty z Brukselą zjednoczył zarówno przeciwników jak i zwolenników Brexitu.

Jeśli we wtorek Izba Gmin odrzuci zaakceptowane przez Unię Europejską warunki wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, opozycja wystąpi z wotum nieufności wobec rządu i przeć będzie do zwołania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Nie będzie to łatwe - potrzeba na to zgody 2/3 Izby Gmin, co oznaczałoby, że wielu posłów konserwatywnych musiałoby zagłosować przeciwko własnemu rządowi.

Jeśli tak się nie stanie, prawdopodobieństwo drugiego referendum znacznie się zwiększy - a w nim tylko dwa pytania: czy przyjmujesz kompromis zawarty z Brukselą w sprawie Brexitu lub czy chcesz pozostać w Unii. Nawet jeśliby do tego by doszło, nie ma żadnej pewności, że Brytyjczycy zagłosowaliby w drugim referendum inaczej niż zrobili to w 2016 roku.