Krzysztof Piątek już w styczniu zamieni Genuę na Madryt? Hiszpańskie radio Cadena SER podało, że przedstawiciele Realu spotkają się w najbliższym czasie z Włochami, by omówić temat transferu Polaka do "Królewskich". Sprawę ma ułatwić to, iż Genoa przebywa obecnie na zgrupowaniu w Murcji.

REKLAMA