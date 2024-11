U Donalda Trumpa rządzi oczywiście Lee Greenwood, którego piosenka rozpoczyna każde spotkanie wyborcze republikanina.

Dla miłośników czegoś mocniejszego - wczoraj, jak wychodziłem koło posiadłości Trumpa Mar-a-Lago - z głośników jego zwolenników płynął Kid Rock - "American Bad Ass" - relacjonuje Tomasz Staniszewski.

Trump "korzysta" z klasycznego rocka - The Rolling Stones - "Start Me Up", czy Queen - "Breakthru". Na wiecach jest też "YMCA" Village People, ale też piosenki o tytułach zgodnych z przesłaniem Trumpa: Elvis Presley - "Suspicious Minds" (Podejrzliwe umysły), "I'm Still Standing" Eltona Johna czy "My Way" Franka Sinatry.