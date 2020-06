W pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku odnotowano bardzo wysoką frekwencję - aż 62,9 proc. proc. uprawnionych do głosowania wybrało się do urn. To drugi wynik w historii wyborów prezydenckich w Polsce. Najwięcej głosów zdobyli Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski i to oni zmierzą się w drugiej turze.

Wybory prezydenckie 2020 //Łukasz Gągulski /PAP

