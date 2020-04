Wybory prezydenckie dopiero za dwa lata, a co za tym idzie przedłużenie kadencji obecnego prezydenta Andrzeja Dudy do 7 lat – to propozycja szefa Porozumienia Jarosława Gowina. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, posłowie Gowina sondują w tej sprawie opozycję oraz PiS. Prezes Porozumienia nie zgadza się bowiem z najnowszym pomysłem PiS przeprowadzenia 10 maja wyborów prezydenckich korespondencyjnie.

