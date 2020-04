"To jest taka przykrywka, żeby Polacy nie rozmawiali o tym, jak źle działa ‘tarcza antykryzysowa’, dlaczego młodzież jest ciągle mamiona tym, że egzaminy będą w normalnym terminie" - tak Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła ujawniony dzisiaj przez RMF FM pomysł Prawa i Sprawiedliwości, by 10 maja Polacy zagłosowali w wyborach prezydenckich wyłącznie korespondencyjnie. "Rozumiem, że życie listonoszy nie ma znaczenia" - komentowała prezydencka kandydatka Koalicji Obywatelskiej. "Nie róbmy fikcji, to się nie może wydarzyć 10 maja" - stwierdziła.

