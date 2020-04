Wbrew twierdzeniom ministra Jacka Sasina to nie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych drukuje karty do głosowania wyborach prezydenckich - donosi Onet. Według ustaleń portalu, państwo w ogóle się tym nie zajmuje. Karty do głosowania drukuje - jak podaje Onet - prywatna spółka z Brodnicy, kontrolowana przez firmę z Berlina.

