"Nastąpiło całkowite rozchwianie prokuratury, a niezależność prokuratorów stała się mitem" - mówi Mariusz Krasoń. Prokurator ze stowarzyszenia "Lex super omnia" w ten sposób skomentował kuriozalne losy śledztwa w sprawie spowodowania zagrożenia dla zdrowia i życia w związku z organizacją wyborów w czasie pandemii koronawirusa. Śledztwo zostało umorzone po trzech godzinach od jego wszczęcia.

Mariusz Krasoń / Rafał Guz / PAP

Prokurator Krasoń twierdzi, że niezależność śledczych to mit, bo prokuratorowi, który podjął niewygodną dla szefostwa decyzję, odebrano śledztwo i powierzono je innej osobie i wyznaczono ją tylko po to, by po trzech godzinach od wszczęcia - postępowanie umorzyć.

To niespotykane, by bez przeprowadzenia jakichkolwiek czynności podjąć decyzję o zakończeniu śledztwa - mówi prokurator Krasoń. Niewątpliwie pokazuje ta sprawa, że istnieją w prokuraturze postępowania, które są dla przełożonych niewygodne albo których nie chcieliby oglądać - dodaje.

Według niego, nie jest wykluczone, że za swą decyzję prokurator, która wszczęła śledztwo będzie ukarana - na przykład delegacją do innej placówki.



Śledztwo umorzone po 3 godzinach

Przypomnijmy, że śledztwo w sprawie organizacji wyborów prezydenckich wzczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów - podał wczoraj Onet. Śledczy mieli zbadać, czy ich organizacja w trakcie epidemii "sprowadza niebezpieczeństwo zagrażające zdrowiu i życiu wielu osób".

Prokuratura powierzyła prowadzenie śledztwa Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie, "za wyjątkiem czynności przewidzianej do wyłącznej kompetencji prokuratura".

Po kilku godzinach od pojawienia się tej informacji prokuratura podała, że śledztwo umorzono. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, decyzję o umorzeniu podjął inny prokurator z mokotowskiej jednostki.

On stwierdził, że nie doszło do popełnienia czynu, który miałby być przestępstwem, bo nie jest znany ostateczny termin wyborów. W szczególności tego czynu nie popełniła osoba wskazana w zawiadomieniu - chodziło o rzecznika PiS. To na jego wypowiedzi medialne powoływał się zawiadamiający.

Rząd chce, by 10 maja odbyły się wybory korespondencyjne

Ostatnia nowelizacja kodeksu wyborczego zakłada, że rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego o osoby mające ponad 60 lat i te, które znajdują się w kwarantannie. Wcześniej prawo do takiej formy głosowania przysługiwało tylko osobom niepełnosprawnych.

Ponadto w związku z pandemią koronawirusa rząd chce, by zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie odbyły się w całości korespondencyjnie. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, głosowanie ma się odbyć bez przerwy od godz. 6 do godz. 20. W tych godzinach wyborcy - samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby - będą musieli umieścić kopertę zwrotną (z kartą do głosowania oraz podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu) w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieją w spisie wyborców.

Według przepisów, operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych - w terminie przypadającym od 7 dni do dnia przypadającego przez dniem wyborów - doręczy pakiet wyborczy bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na adres wskazany w spisie wyborców.

Ustawa autorstwa PiS zakładająca zorganizowanie wyborów prezydenckich w tym roku wyłącznie korespondencyjnie obecnie jest w Senacie. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że Izba wykorzysta pełne 30 dni, jakie ma na zajęcie stanowiska w sprawie ustawy. W środę marszałek Grodzki poinformował, że obecnie do Senatu zaczynają spływać opinie ekspertów ws. przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja.