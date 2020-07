Marzy mi się kraj, w którym wszyscy politycy wiedzą, że Ziemia jest okrągła, że dzieci trzeba szczepić, że człowiek może zrujnować swoją planetę swoim postępowaniem- mówił kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w środe w Szczecinie. Taki kraj zbudujemy - oświadczył.

Rafał Trzaskowski / Marcin Bielecki / PAP

Trzaskowski na spotkaniu wyborczym w Szczecinie mówił o tym, jak sobie wyobraża Polskę, "którą możemy razem zbudować". Towarzyszy mi marzenie o Polsce, którą razem zbudujemy, po 12 lipca (...) To marzenie o Polsce - która jest tak jak Szczecin - Polską ludzi otwartych, tolerancyjnych, odważnych i niepokornych. Marzy mi się kraj, w którym ludzie mają twarde kręgosłupy i nie poddają się opresyjnej władzy - mówił.



Podkreślił, mówiąc o polskiej fladze, że chce zbudować taki kraj, w którym "wszystkie symbole będą symbolami wspólnymi" i "tych symboli nie damy sobie zabrać".



Marzy mi się kraj, w którym wszyscy politycy wiedzą, że Ziemia jest okrągła, że dzieci trzeba szczepić, że człowiek może zrujnować swoją planetę swoim postępowaniem. Marzy mi się kraj, w którym nikt nie odwraca się od kryzysu klimatycznego, w którym inwestuje się w odnawialne źródła energii. Kraj, w którym się jasno mówi o wyzwaniach całego świata i o wyzwaniach cywilizacji. Taki kraj razem zbudujemy - oświadczył Trzaskowski.

Trzaskowski: Zbudujemy taki kraj, w którym żołnierz nie musi trzymać parasola

Marzy mi się taki kraj, w którym jeżeli nawet ktoś 30 lat temu popełnił błąd, ale nie złamał prawa, a później odpokutował, a później budował wolną Polskę, to że wszystkie winy będą mu wybaczone, i że nikt nie będzie nas już więcej dzielił - mówił Trzaskowski. Zbudujemy razem taki kraj, w którym stocznie naprawdę budują statki i okręty, kraj, w którym przemysł zbrojeniowy kwitnie, a Polska staje się centrum innowacji - zapowiedział.



Marzy mi się takie państwo, w którym w Pałacu Prezydenckim słychać śmiech dzieciaków, widać mnóstwo miłości, a w nocy para prezydencka śpi wtulona w siebie, a nie odbiera telefony od jednego smutnego pana. Marzy mi się taki Pałac Prezydencki, w którym są artyści, społecznicy, specjaliści, którzy codziennie razem się naradzają, jak stworzyć lepszą i piękniejszą Polskę - podkreślił.



Kandydat KO na prezydenta powiedział, że marzy mu się kraj, "w którym zamiast budować miraże na pustej łące widać, że politycy chcą inwestycji tu i teraz i wspierania samorządów". Gdzie partnerów zagranicznych się spotyka, po to, aby z nimi rozmawiać, żeby twardo negocjować ważne rzeczy dla Polski, ale nie po to, aby ich obrażać albo walić przez cały czas pięścią w stół - wskazał.



Trzaskowski wyraził przekonanie, że "wszyscy razem zbudujemy taki kraj, w którym, jeżeli ktokolwiek będzie mówił o niewygodnych prawdach, to na pewno nikt nie będzie mówił o nim, że jest Niemcem, który występuje w interesie jednego kraju". Trzaskowski mówił o zmianie, która jego zdaniem, "powinna polegać na tym, że jeżeli ktoś jest różnorodny albo ciekawy to zaprasza się go do stołu, żeby wysłuchać jego opowieści, a nie próbuje się go obrazić albo wyrzucić z domu".



Jak dodał, marzy mu się taki kraj, w którym Kościół jest drogowskazem do wolności i odpowiedzialności, a wiara jest sprawą prywatną; w którym artystów się wspiera, a nie próbuje cenzurować; w którym pomaga się ofiarom pedofili a nie pedofilom; w którym chroni się nauczycieli; w którym lekarzom rezydentom okazuje się szacunek i płaci należną im płacę.



Kandydat na prezydenta mówił też, że marzy mu się kraj, w którym nikt nie ośmieli się zamachnąć na niezależność sędziów, prokuratura jest wolna, gdzie policja jest niezależna. Zbudujemy również taki kraj, w którym żołnierz nie musi trzymać parasola nad jakimś aparatczykiem i gdzie oficerowie i generałowie nie mają szefa, który choruje na manię prześladowczą - zaznaczył.



Marzy mi się też taki kraj, w którym instruktor narciarstwa sprzedaje gogle, a nie maski ochronne, a respiratory kosztują dokładnie tyle i kosztują gdzie indziej na świecie. Gdzie wszyscy dziennikarze wiedzą świetnie co to jest etos i wiedzą, że muszą mówić prawdę, a nie produkować manipulacje i namawiać do nienawiści, tak jak dzisiaj w Telewizji Publicznej - powiedział Trzaskowski.

"Dosyć moralizatorów i kaznodziei"

Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Szczecina wyraził przekonanie, że jeśli wygra wybory uda mu się zbudować kraj, w którym samorządy będą wzmacniane i dofinansowane. Jestem absolutnie przekonany, że przede wszystkim chcecie, żeby w naszym kraju mówiono o przyszłości, bo ile można słyszeć to samo, przez cały czas: "przez 8 lat...". Ile można proszę państwa? Ile można? - ironizował.



Dzisiaj widzicie zarówno pana premiera jak i ministrów, którzy bez przerwy opowiadają o tym co było, a mi marzy się taki kraj, w którym mówi się przez cały czas o przyszłości, w którym jeżeli budujemy patriotyzm to budujemy patriotyzm budowania, prawdziwego budowania, bo trzeba wyjść już z okopów. Marzy mi się taki kraj, w którym nie trzeba przez cały czas szukać wrogów - mówił Trzaskowski.



Jak dodał, marzy mu się też kraj, w którym władza chociaż od czasu do czasu słucha opozycji, "gdzie przed Sejmem nie buduje się murów, gdzie człowiek nie oddziela się od drugiego człowieka".



Podkreślił, że ma też dosyć "moralizatorów i kaznodziei". "Marzy mi się kraj, w którym nikt nas nie poucza, czym jest rodzina, bo to my dobrze wiemy, czym jest rodzina" - zaznaczył Trzaskowski.



Przekonywał, że chcę zbudować taki kraj, w którym, "jeżeli ktoś mówi odpowiedzialnie o wspieraniu rodziny to nie niszczy edukacji, to wspiera in vitro, to nie szuka uzasadnienia dla przemocy domowej".



Na końcu marzy mi się też kraj, w którym o godz. 19.30 można obejrzeć polski film, posłuchać polskiej muzyki, albo obejrzeć "O dwóch takich co ukradli księżyc" - dodał Trzaskowski.



Zwracał też uwagę, że w ostatnich dniach rządzący zamiast pracować, jeżdżą po całym kraju, by "atakować i dzielić". Jeżeli oni dalej będą rządzić to nikt nie będzie im patrzył na ręce. Jestem przekonany, że za dwa, trzy lata nie będzie czego zbierać - podkreślił.



"Chcemy przełamać monopol"

Trzaskowski stwierdził, że "jeżeli nie zmienimy Polski" w dniu wyborów 12 lipca, "bardzo ciężko będzie wygrać w kolejnych wyborach", dlatego że obecna władza "dąży do totalnego monopolu". My ten monopol możemy przełamać, mieć silnego, niezależnego prezydenta, ale to zależy od was - powiedział zwracając się do zebranych.



Wyraził przekonanie, że "jest na prawdę bardzo blisko" i o wyniku wyborów może zadecydować "klika tysięcy głosów". Może się okazać, że to właśnie wy, tu, w Szczecinie zadecydujecie o tym, że zwyciężymy - przekonywał. Jeżeli będziemy razem, wykażemy się energią i mobilizacją przez te ostatnie dni, to na pewno zwyciężymy - podkreślił Trzaskowski.