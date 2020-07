Proponuję 200 zł dodatku do emerytury dla matek za każde dziecko - taki wpis znalazł się w poniedziałek wieczorem na twitterze Rafała Trzaskowskiego. Wpis pojawił się przed "Areną prezydencką" w Lesznie w Wielkopolsce, gdzie kandydat KO na prezydenta odpowiadał na pytania dziennikarzy. Zaproszenia do Leszna nie przyjął sztab ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy.

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas "Areny prezydenckiej" w Lesznie. Druga mównica czekała na prezydenta Andrzeja Dudę / Mateusz Marek / PAP

"Bycie matką to wielkie szczęście i mnóstwo wspaniałych emocji. Ale to też gigantyczna odpowiedzialność i ciężka praca. Praca, którą państwo musi dostrzegać i doceniać. Dlatego proponuję 200 zł dodatku do emerytury dla matek za każde dziecko. Zrobimy to!#Trzaskowski2020" - napisał Rafał Trzaskowski na twitterze.

Propozycję pieniędzy dla matek sformułowała w niedzielę podczas spotkania wyborczego w Katowicach żona Rafała Trzaskowskiego - Małgorzata. Wyraziła przekonanie, że matki wychowujące dzieci powinny być docenione i otrzymywać dodatek do emerytury - przyjemniej 200 zł za każde dziecko. Wiele razy o tym z Rafałem rozmawiałam. Ufam mu i wiem, że tego dopilnuje, wy też możecie mu zaufać - powiedziała.



"Wezmę udział w Marszu Niepodległości, jak będzie bezpieczny"

Wezmę udział w Marszu Niepodległości, jeśli będzie on bezpieczny i będą w nim mogły wziąć udział rodziny z dziećmi - powiedział kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski, odpowiadając na pierwsze pytanie w ramach "Areny prezydenckiej" w Lesznie.



Jako pierwszy zadawał pytanie dziennikarz TV Republika, który zapytał o Marsz Niepodległości w Warszawie i nazwanie przez Guya Verhofstadta jego uczestników "neonazistami" i "faszystami".

Mieszkańcy Leszna oglądają "Arenę prezydencką" / Mateusz Marek / PAP



Rafał Trzaskowski na początku żałował, że podczas "Areny prezydenckiej" nie pojawił się prezydent Andrzej Duda - ustawiona została druga mównica dla prezydenta.



Mówiąc o Marszu Niepodległości Rafał Trzaskowski zaznaczył, że jeśli nie będzie on polityczny, jeżeli będą mogły się na niego udać rodziny z dziećmi, i będzie on bezpieczny, weźmie w nim udział.



Dodał, że nie nazwałbym uczestników marszu nazistami, bo biorą w nim udział różni ludzie.



Pytany, czy wypowie jako prezydent konwencję stambulską, która dotyczy prawa do wychowania dzieci, nie odpowiedział wprost na pytanie. Rodzice są od tego, żeby wychowywać swoje dzieci i rodzice to robią - zaznaczył Trzaskowski.



"Prezydent chce wpisać związki jednopłciowe do konstytucji"

Prezydent Andrzej Duda chce wpisać związki jednopłciowe do konstytucji, to odważny ruch - tak Rafał Trzaskowski odpowiedział na pytanie o możliwość "przysposobienia" rodziców jednopłciowych. Dziennikarka Oko.press zapytała, czy zdaniem kandydata KO Rafała Trzaskowskiego tzw. tęczowi rodzice powinni mieć prawo do jakiegoś przysposobienia i opieki nad dzieckiem partnera.



Trzaskowski odpowiedział, że zawsze walczył i będzie walczył "z nienawiścią i wykluczeniem". Nigdy nie ukrywałem jednak, że jestem przeciw adopcji (dzieci przez pary jednopłciowe) - zaznaczył.



Prezydent Andrzej Duda postanowił wpisać związki jednopłciowe do konstytucji, bardzo odważny ruch - skomentował Trzaskowski poniedziałkową inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy. Zapewniał zarazem, że zawsze będzie bronił prawa do związków partnerskich i zawsze będzie bronił tych, którzy są atakowani.



Drugie pytanie dotyczyło obietnic kandydata w kontekście sytuacji budżetowej państwa. Rafał Trzaskowski zaznaczył, że chciałby wiedzieć, jaka jest prawdziwa sytuacja budżetowa państwa.



Czekam rzeczywiście na to, kiedy rządzący przestaną ukrywać fakty i przedstawią sytuację w kraju - powiedział. Zapowiedział, że następnego dnia po zaprzysiężeniu zwoła posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie budżetu.



Jak władza nie chce podać obywatelom informacji o stanie finansów publicznych, musi być ktoś, kto będzie patrzył na ręce - mówił Trzaskowski.