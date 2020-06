W ostatnim dniu kampanii kandydaci na urząd prezydenta rozjechali się po całej Polsce. O północy z piątku na sobotę zaczyna się cisza wyborcza. Powinna się zakończyć o godzinie 21 w niedzielę, jeżeli PKW nie zdecyduje o jej przedłużeniu. W relacji znajdziecie skróty ostatnich wystąpień kandydatów na prezydenta oraz najważniejsze informacje w Państwowej Komisji Wyborczej. Sprawdziliśmy również, jak przebiega trwające już głosowanie korespondencyjne. Ostatni dzień kampanii wyborczej śledziliśmy dla Was w relacji minuta po minucie. Zapraszamy!

23:38 Premier: W niedzielę arcyważne wybory

"W niedzielę arcyważne wybory, w których wybierzemy prezydenta na kolejne pięć lat. Jestem przekonany, że jest jeden, jedyny kandydat, na którego można w nich postawić. Jedyny, który nie tylko ma świetny, nowoczesny program, ale już zrobił dla Polski bardzo wiele. Już udowodnił swoją determinację, żeby zrealizować program silnej, nowoczesnej, ale sprawiedliwej Polski. Dla którego Polska i Polacy są najważniejsi i będzie dla nich ciężko pracował. To kandydat, który rozumie świat, jest tam znany i szanowany, ale nigdy, nawet na sekundę, nie zapomniał, że najważniejszy jest dla niego język polskich interesów" - napisał Morawiecki na Facebooku.





23:20 Trzaskowski: Dziękuję moim konkurentom

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski podziękował w piątek wieczorem swoim rywalom w wyborach prezydenckich. W ostatnim wystąpieniu przed ciszą wyborczą Trzaskowski podziękował też zaangażowanym w jego kampanię.



"Chciałem podziękować wszystkim konkurentom za to, że prowadziliśmy kampanię w sposób fair" - powiedział Trzaskowski. "Chciałem powiedzieć wszystkim po stronie opozycyjnej, że nie jesteśmy oponentami, że tak naprawdę oponent jest jeden, jest nim pan prezydent Andrzej Duda. (Chciałem powiedzieć wszystkim), że śledziłem ich wypowiedzi i generalnie zależy nam na tym samym: na zmianie; na tym, żeby był silny prezydent, żeby była równowaga władzy. Wszystkich swoich konkurentów pozdrawiam" - dodał kandydat KO.







23:10 Kosiniak-Kamysz: Trzeba zmieniać siebie, by zmieniać Polskę

Trzeba zmieniać siebie, by zmieniać Polskę; postawiliśmy na gospodarność i ludzi ciężkiej pracy, wyciągnęliśmy wnioski z niedociągnięć i poszliśmy do przodu - podkreślił na finiszu kampanii wyborczej w Końskich (woj. świętokrzyskie) kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz.



Spotkanie szefa PSL z wyborcami odbyło się w Końskich na Placu Kościuszki. Wizyta w Świętokrzyskiem była podsumowaniem jego kampanii prezydenckiej.



Prezes PSL dziękował swoim zwolennikom w czasie spotkania w woj. świętokrzyskim za wsparcie i szansę, jaką otrzymał jako 38-latek. "Chłopak ruchu ludowego, z PSL, Koalicji Polskiej, z Krakowa, z Powiśla Dąbrowskiego, z Podkarpacia" - mówił o swoich przekonaniach i miejscach, z których się wywodzi. "Daliście mi szansę, bym mógł startować o najwyższy urząd w Polsce - prezydenturę" - zwrócił się do swoich sympatyków.









23:00 Grodzki o Trzaskowskim: Rafał ma dar budowy wspólnoty

"Rafał ma dar budowy wspólnoty i dar szukania kompromisu" - napisał marszałek Senatu Tomasz Grodzki o kandydacie KO na prezydenta Rafale Trzaskowskim. Mamy dość tego, żeby ktoś nas dzielił na lepszy i gorszy sort - dodał.



"Rafał ma dar budowy wspólnoty i dar szukania kompromisu. Mamy dość tego, żeby ktoś nas dzielił na lepszy i gorszy sort, żeby mówił nam, jak mamy żyć. Siłą polskiego Narodu jest różnorodność. Nie możemy dawać się dalej dzielić. I gwarantem tego będzie prezydent Rafał Trzaskowski" - napisał Grodzki w piątek wieczorem na Twitterze.

21:51 Duda: Przeciwnicy obniżenia wieku emerytalnego teraz chcą go bronić

Dziwię się, że ci którzy byli przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego dzisiaj nagle mówią, że chcą chronić obniżony wiek. Jeżeli ktoś uważa, że to jest wiarygodne, to proszę bardzo, dla mnie osobiści zapala się co najmniej żółte światło, jeśli nie czerwone - mówił w piątek prezydent Andrzej Duda.

Starający się o reelekcję prezydent Duda w rozmowie w TVP Info podkreślił, że jest "poważnym człowiekiem, który poważnie podchodzi do swoich zobowiązań". W tym kontekście wskazał, na obniżenie wieku emerytalnego, co zapowiadał podczas poprzedniej kampanii wyborczej. "Jeśli usłyszałem od moich obywateli, że żądają tego, aby wiek (emerytalny) został z powrotem obniżony, ja to zrealizowałem. Jako prezydent RP złożyłem stosowny projekt, ten projekt został przyjęty" - wskazał.





21:45 Hołownia: W II turze byłbym trudniejszym rywalem niż Trzaskowski

W drugiej turze wyborów byłbym dla PiS dużo bardziej nieprzewidywalnym, nieoczywistym i trudniejszym "do rozjechania" kandydatem niż Rafał Trzaskowski - stwierdził w piątek niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.

Hołownia w TVN 24 powiedział, że kandydatowi KO na prezydenta Rafałowi Trzaskowskiemu w ewentualnej drugiej turze wyborów trudniej niż jemu będzie pokonać ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudę. "Nie dlatego, że on (Trzaskowski) ma jakieś braki osobiste, natomiast on ma dużo większy elektorat negatywny. On ma 22 proc., ja mam 3 proc." - mówił.

Hołownia przekonywał również, że jeśli w drugiej turze znajdą się Duda i Trzaskowski, PiS "doprowadzi do skrajnej polaryzacji i wyciągnie z szaf stare demony", by zmobilizować cały swój elektorat i doprowadzić do wygranej obecnego prezydenta. "Ja byłbym dla nich dużo bardziej nieprzewidywalnym, nieoczywistym i trudniejszym +do rozjechania+ kandydatem" - wskazał.

21:39 Hołownia: Każdy głos się liczy









21:36 Nieodebrane pakiety wyborcze muszą trafić do właściwej komisji

Urząd gminy ma przekazać nieodebrane pakiety w dniu głosowania do właściwej komisji wyborczej, a po zakończeniu głosowania - do właściwego dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego - powiedziała w piątek szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.



Na pytanie, ile pakietów wysłanych wyborcom nie zostało odebranych i jaka jest procedura postępowania z nieodebranymi pakietami Pietrzak odparła, że "jeśli chodzi o pakiety, te informacje są w posiadaniu gmin, dlatego, że gminy mają obowiązek sporządzania wykazu przygotowanych, wysłanych i później doręczonych pakietów".



"Te, które są nieodebrane przez wyborców urząd gminy, u którego został taki nieodebrany pakiet, czy poczta, która nie doręczyła, bo wyborca nie odebrał pakietu, zgodnie z przepisami ma albo w dniu głosowania przekazać właściwej komisji wyborczej, a po zakończeniu głosowania do właściwego dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego" - tłumaczyła. "To zostanie jako dokumenty z wyborów później, z całością przekazane do archiwum państwowego" - podała.

21:32 Bosak: Zaczęliśmy odbudowywać dumę narodową

Dążenie do prawdy, dumy narodowej, do polityki opartej na pozbawieniu kompleksów podnosimy na poziom polityczny i to jest główny przekaz mojej kampanii wyborczej - powiedział w piątek w Warszawie kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak.

"Chcemy na tym bazować, żeby nasz kraj, tak jak w poprzednich wiekach, kiedy Polacy byli dumni, że kraj polski, że Rzeczpospolita świeci przykładem, świeci blaskiem swojej kultury pośród innych narodów" - powiedział Bosak podczas wiecu na warszawskiej starówce. Według niego "dziś ta duma narodowa została w dużej mierze nam odebrana".

"Zaczęliśmy tę dumę narodową odbudowywać w ramach spontanicznej, oddolnej reakcji społecznej, kiedy w 2010 r. szły tutaj przez Krakowskie Przedmieście marsze niepodległości" - dodał. Bosak zwrócił uwagę, że marsze te nie powstały z inicjatywy intelektualistów piszących rozprawy o polityce historycznej, ale "to wyszło ze zwykłych organizacji społecznych, które były przez media, w niektórych przypadkach słusznie określane radykalnymi" - powiedział.

Kandydat na prezydenta: Krzysztof Bosak Piotr Szydłowski / RMF FM





21:29 Cześnik: W tej kampanii było wiele złych emocji i dużo głupoty

"To była kampania pod wpływem wirusa i wirusów, bo dwa się dodatkowe objawiły: wirus pewnej nienawiści i pogardy, tych złych emocji było dosyć dużo i dość dużo było głupoty, rzeczy głupich, niemądrych wypowiedzi, haseł, sloganów" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr hab. Mikołaj Cześnik, politolog, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. "Obiecywano nam wiele rzeczy niezbyt mądrych i obiecywali to kandydaci na taki urząd, z którego zrobienie tego np. zbudowanie elektrowni jest mało prawdopodobne" - dodał.









21:25 Biedroń: Nie patrzmy na sondaże

Pierwsza tura w wyborach prezydenckich nie służy temu, żeby patrzeć na sondaże, ale na swoje wartości, programy - powiedział kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Zachęcał do oddania głosu na niego, gdyż jest jedynym kandydatem, który będzie walczył m.in. o autonomię państwa i Kościoła.

"Pierwsza tura nie służy temu, żeby patrzeć na sondaże, ale na swoje wartości, programy. (...) Jeżeli macie państwo serce po lewej stronie, a każdy, kto chce Polski świeckiej, równej, Polski, w której budujemy mieszkania z niskim czynszem, walczymy o dobre powietrze, walczymy o prawa zwierząt, wspieramy likwację umów śmieciowych, czy godne emerytury - to powinien w najbliższą niedzielę zagłosować na kandydata Lewicy. I bardzo proszę pokornie o ten głos. Im silniejszy będzie mandat, tym silniej te wszystkie rzeczy będą reprezentowane później u potencjalnych innych kandydatów w drugiej turze" - powiedział Biedroń w piątek w TVN24.

Kandydat na prezydenta: Robert Biedroń Karolina Bereza / RMF FM





21:21 Głosowanie korespondencyjne w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych pakiety wyborcze przed wyborami prezydenckimi w Polsce wysłano do 33 892 osób deklarujących chęć głosowania. Przed pięcioma laty w pierwszej turze wyborów wydano w USA 19 151 kart.

Tylko wydział konsularny w Waszyngtonie wysłał 2886 pakietów. Do czwartku wieczorem czasu lokalnego odesłano ich ok. 30 proc. Odsetek ten rośnie "w szybkim tempie".

Dane te oznaczają, że za pośrednictwem placówki w Waszyngtonie głos oddało już więcej osób niż w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2015 roku. Przed pięcioma laty w amerykańskiej stolicy - jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) - wydano 514 kart.





21:18 Morawiecki: Zwycięstwo Trzaskowskiego to mroczny scenariusz

Zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich to byłby bardzo ponury, bardzo czarny scenariusz, który groziłby bardzo dużymi konsekwencjami dla gospodarki - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki w Polsat News odnosząc się do niedzielnych wyborów prezydenckich oświadczył, że chciałby mieć "takiego partnera, z którym można rzeczywiście wychodzić szybko z kryzysu". "To bardzo wymagający, ale też i inspirujący prezydent" - mówił premier nawiązując do kandydatury starającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy.

Pytany, co by się jednak stało, gdyby Duda przegrał, a nowym prezydentem zostałby kandydat KO Rafał Trzaskowski, premier odparł, że "sytuacja mogłaby być wtedy dramatycznie odmienna". "Warto przypomnieć, jeszcze parę miesięcy temu jak trudne decyzje zapadały właściwie w godzinach, dniach. Wtedy pan prezydent nie wahał się bardzo szybko podejmować decyzje" - zauważył Morawiecki. Jako przykład wskazał projekty dotyczące tarczy finansowej, która - jak mówił - uratowała 5 mln miejsc pracy.





21:14 Andrzej Duda - podsumowanie kampanii

Andrzej Duda niemal 5 miesięcy temu ogłosił, że będzie walczył o reelekcję. Kontynuacja - tak najkrócej można przedstawić wizję Andrzeja Dudy na drugą kadencję. Prezydent obiecuje utrzymanie programów społecznych i wspieranie dużych inwestycji. Tym razem nie proponuje jednak nowych potężnych programów społecznych rozgrzewających opinię publiczną. W kampanii postawił na agresywną retorykę wobec LGBT, choć przekonywał, że chodzi mu nie o ludzi a o ideologię.

Na rzecz prezydenta pracowali premier i cały rząd. Podkreślali, że za programami PiS-u stoi głowa państwa. Ministrowie budowali mylne wrażenie, że to prezydent jest najbardziej sprawczą osobą w systemie politycznym. Kampania bardziej przypominała tę parlamentarną.



Kandydat na prezydenta: Andrzej Duda Michał Dukaczewski / RMF FM





21:09 Elżbieta Witek: Wolne wybory to święto demokracji

Wolne wybory to święto demokracji, weźmy w nich udział. Wybierając konkretnego kandydata będziemy decydować, w którą stronę pójdziemy, czy będzie to droga rozwoju, bezpieczeństwa i troski o rodzinę, czy inny kierunek - oświadczyła w piątek marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

"Wolne wybory to święto demokracji, to ten moment, gdy potwierdzamy, że żyjemy w demokratycznym, praworządnym i wolnym państwie. Mamy wybór i możemy go swobodnie wyrazić, to jest nasz głos za tym, jak ma wyglądać nasz kraj, nasze życie i nasza przyszłość. Choć różnimy się w poglądach i ocenach, to jestem głęboko przekonana, że w tym demokratycznym akcie wyborczym zawsze kierujemy się dobrem Polski" - powiedziała Witek w TVP.





21:06 Kim jest Władysław Kosiniak-Kamysz



Kandydat na prezydenta: Władysław Kosiniak-Kamysz Piotr Szydłowski / RMF FM





21:02 Duda: Ja mam tę odwagę

Nadchodzące wybory są niesłychanie ważne; już za dwa dni muszą być rozstrzygnięte - mówił w Skoczowie (woj. śląskie) ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że Polska potrzebuje inwestycji, aby je realizować trzeba odwagi. "Ja tę odwagę mam" - oświadczył.

Prezydent na spotkaniu z mieszkańcami Skoczowa wyraził radość z powodu zniesienia dla Polaków wiz do USA. "Ta zmiana powinna nastąpić już dawno; nastąpiła teraz i wdzięczny jestem prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za tę zmianę" - mówił. Wyraził również wdzięczność Polakom za odpowiedzialne podejście. Jak podkreślił jednak, przez to, że w Polsce zmalało w ostatnich latach bezrobocie mniej osób wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.





20:54 Andrzej Duda w TVP Info





20:47 Głosowanie korespondencyjne w Kanadzie

Formalnie dzień wyborów prezydenckich dla Polonii w Kanadzie jest w sobotę, choć wybory odbywają się wyłącznie w formie korespondencyjnej. W sobotę komisje wyborcze będą wciąż przyjmować przesyłki kurierskie z kartami do głosowania.

Obwody głosowania w Kanadzie znajdują się w okręgach Referatu ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie, Konsulatu Generalnego RP w Toronto, gdzie głosuje największa część kanadyjskiej Polonii, Konsulatu Generalnego RP w Montrealu oraz Konsulatu Generalnego RP w Vancouver.

Komisje wyborcze będą obecne w godzinach 7-21 czasu lokalnego, czyli w formalnych godzinach głosowania, choć nie jest możliwe osobiste doręczenie pakietu wyborczego. Kanada, jak wiele innych państw, podczas pandemii koronawirusa umożliwia wyłącznie wybory korespondencyjne.





20:43 Duda: Władza ma służyć ludziom

Władza powinna mieć poczucie, że ma służyć ludziom, a nie jakiejś wąskiej elicie, nie jakimś, nie wiadomo jakim interesom; władza ma służyć ludziom - mówił prezydent Andrzej Duda w piątek podczas spotkania z mieszkańcami Skoczowa (Śląskie).

Prezydent Duda podkreślał, że to co działo się w Polsce przez ostatnie pięć lat było jej potrzebne. Dodał, że był to też dobry czas dla najważniejszych wartości, którymi "my jesteśmy przesiąknięci jako społeczeństwo, jako naród". "Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że to był czas sprzyjający wartościom, które wyznaje absolutnie większość z nas, także i wy, a może właśnie wy" - mówił.





20:37 Poradnik wyborczy

Kopertę zwrotną wyborca może przynieść do lokalu wyborczego w dniu głosowania, ale musi ją oddać członkom komisji wyborczej. Koperty zwrotnej nie wolno samodzielnie wrzucać do urny wyborczej. Do lokalu wyborczego przychodzimy w maseczkach, zachowujemy odstępy, dezynfekujemy ręce.









20:31 Gliński: Nieładnie tak ściągać

Nieładnie tak ściągać - tak wicepremier, minister kultury Piotr Gliński skomentował w piątek propozycje programowe dotyczące kultury kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Program "Nowa solidarność" kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego ukazał się w czwartek wieczorem na stronie trzaskowski2020.pl. Znalazły się w nim zagadnienia m.in. dot. kultury. Trzaskowski proponuje m.in. zwiększenie nakładów na kulturę i powołanie Obywatelskiej Rady Kultury przy urzędzie prezydenta. Trzaskowski zadeklarował również wywieranie nacisku na rząd, aby ten zakończył prace nad ustawą o statusie zawodowym artysty.

20:26 Większość pakietów dotarła do zagranicznych wyborców

W zdecydowanej większości pakiety wyborcze dotarły do osób, które zgłosiły chęć głosowania korespondencyjnego za granicą, ale nie wykluczam, że mogą się zdarzyć jednostkowe sytuacje, że mogą być problemy z ich dostarczeniem - mówił w piątek szef PKW Sylwester Marciniak.

"Z tych informacji, które do nas docierają wynika, że w zdecydowanej większości dotarły pakiety wyborcze. Nie wykluczam, że mogą się zdarzyć takie jednostkowe sytuacje, że mogą być problemy. Trudno w tej chwili powiedzieć, z jakiej przyczyny - czy to z przyczyn leżących po stronie konsulatów, czy też po stronie wyborcy" - powiedział. Jak zapewnił, że "na pewno każda tego typu sytuacja będzie analizowana i rozpatrywana".





20:22 Trzaskowski: To będą wyjątkowe wybory

Mam nadzieję, że tym razem znaczna większość z nas pójdzie do tych wyborów, bo te wybory będą miały znaczenie absolutnie przełomowe - podkreślił w piątek kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Podczas wiecu na warszawskiej Starówce Trzaskowski mówił, że niedzielne wybory mają przełomowe znaczenie. "One zdarzają się raz na pokolenie. Potrzeba, abyśmy to zrobili razem, żeby zapomnieć o słowie ‘ja’, żeby myśleć w kategoriach ‘my’. Sam tego nie zrobię. Możemy to zrobić tylko razem" - apelował.

Jeżeli cokolwiek jest zagrożeniem dla rodziny, dla patriotyzmu - to właśnie władza totalna, która próbuje cały czas nas dzielić; próbuje szukać wroga w każdym, kto inaczej myśli - mówił w piątek na pl. Zamkowym w Warszawie kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

20:15 Trzaskowski: Nikt nam nie zabierze dumy

Udało nam się zmienić kraj, zmieniliśmy Polskę i jesteśmy z tego dumni. Nie damy sobie odebrać dumy - powiedział kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

"Udało nam się zmieniać kraj, wprowadzać demokrację, umacniać niezależne instytucje, udało się ciężką praca zmienić ten kraj" - mówił Trzaskowski w piątek na wiecu wyborczym w Warszawie. "Wszyscy zmieniliśmy Polskę i z tego jesteśmy dumni. Tej dumy nam nikt nie zabierze. Nie damy sobie zabrać tej dumy z tego jak Warszawa, jak Polska się zmieniła ostatnio" - dodał. Zebrani skandowali: "Rafał! Rafał!".

Dzisiaj Polki i Polacy nie mają już kompleksów, dlatego nie potrzebujemy władzy, która przez cały czas leczy swoje kompleksy - podkreślił Trzaskowski. Przekonywał, że Polsce potrzebny jest patriotyzm, który buduje otwartość, tolerancję i pomaga zmieniać kraj.





20:08 Kosiniak-Kamysz: Nie pójdę drogą na skróty

Nie pójdę drogą na skróty, pomimo że tam są może jaskrawsze kolory - mówił lider PSL i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wiecu w Miechowie (Małopolskie). Jak zapewnił, Polska to dla niego "wspólna sprawa, gdzie jest godne miejsce dla wszystkich".

Kosiniak-Kamysz ocenił, że cała jego kampania, podczas której przejechał ponad 33 tys. kilometrów, odwiedził 200 miejscowości, odbywając 300 spotkań potwierdza, że jego kandydowanie na urząd prezydenta to "decyzja wzięcia odpowiedzialności za Polskę w 100 procentach".





20:03 Ziobro: Solidarna Polska chce kontynuacji dobrej zmiany

W nagraniu opublikowanym w piątek na Twitterze szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że Solidarna Polska "chce kontynuacji dobrej zmiany w Polsce".

"Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale aby to było możliwe, prezydentem nie może zostać człowiek, który będzie wyłącznie hamulcowym, który będzie grał na eskalację konfliktu i wojnę pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem. Prezydentem musi być ten, kto ma w sercu Polskę, dlatego stawiamy na Andrzeja Dudę" - podkreślił Ziobro.





19:57 Trzaskowski: Polacy chcą zmiany

Dzisiaj nie ma podziałów w Polsce. Dzisiaj olbrzymia większość naszego społeczeństwa chce po prostu zmiany i widzi te ciemne chmury na horyzoncie, i chce zrobić wszystko, żeby ten wiatr te chmury rozgonił i o tym są te wybory - mówił w piątek kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Przed Trzaskowskim głos zabrała uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska.

"Wstańcie do głosowania. Pamiętajcie: pierwsze powstanie skończyło się tragedią, ale wniosło dla każdego z nas obowiązek i każdy z nas, powstańców, ma obowiązek mówić o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy są godnymi szacunku" - mówiła.





19:50 "Liczymy na ponad 2 mln głosów na Biedronia"

Liczymy na przynajmniej 2,3 mln głosów oddanych w niedzielę na kandydata Lewicy - powiedział w Łodzi, podczas ostatniej konferencji prasowej przed ciszą wyborczą, szef sztabu Roberta Biedronia, poseł SLD Tomasz Trela (Lewica).

Przedstawiciele Lewicy w regionie łódzkim zapewniali, że ich ugrupowanie w kończącej się kampanii prezydenckiej przedstawiło konkretne cele.

"Mamy jasny, precyzyjny program: 1,6 tys. zł - najniższa emerytura na rękę, leki na receptę za 5 zł, milion tanich mieszkań na wynajem za czynsz - nie więcej niż 20 zł za metr kwadratowy, rozdział państwa od kościoła, związki partnerskie, równość małżeńska" - wyliczał punkty lewicowego programu szef sztabu kandydata Roberta Biedronia, lider łódzkiego SLD, poseł Tomasz Trela.

19:43 Ponad 27 tys. obwodowych komisji wyborczych

W skład 27 tys. 230 obwodowych komisji wyborczych powołano 209 tys. 84 osoby - poinformował szef PKW Sylwester Marciniak. Najwięcej - jak podał - wskazał komitet prezydenta Andrzeja Dudy - ponad 34 tys., a kandydata KO Rafała Trzaskowskiego - 25 tys.

Marciniak na konferencji w PKW poinformował, że powołano 27 tys. 230 obwodów głosowania, w tych stałych: 25 tys. 433, w szpitalach: 799, w zakładach karnych: 94, w aresztach śledczych: 45, w oddziałach zewnętrznych zakładów karnych: 33, w domach pomocy społecznej: 646, w domach studenckich: 3. Przekazał także, że na statkach powołano 8 obwodów, a zagranicą 169.

Szef PKW poinformował ponadto, że powołano 49 okręgowych komisji wyborczych. "W skład których wchodzą 293 osoby" - dodał.





19:37 Szymon Hołownia - podsumowanie kampanii

Jeden z najmłodszych kandydatów w tegorocznych wyborach prezydenckich, 43-letni działacz społeczny i dziennikarz Szymon Hołownia. Kandydat wyróżnia się spośród pozostałych nie tylko wiekiem, ale brakiem politycznego stażu . To jednak nie oznacza braku doświadczenia. Hołownia znakomicie sobie radzi z wystąpieniami publicznymi, a i żona - pilot myśliwca przyznaje, że kandydat ćwiczy też w domu.

Kampanię Hołownia zaczął z impetem, próbując zwracać na siebie uwagę i wciągać w polemikę graczy znacznie potężniejszych: "Dość mam tego złodziejstwa i oszustwa robionego przez Prawo i Sprawiedliwość. Dość mam tej impotencji opozycji. Weźmy się wreszcie do roboty". Ta taktyka dała efekty, zwłaszcza, że Hołownia umiejętnie wykorzystał to, że jest w polityce nowy, podkreślając, że bezpartyjny prezydent nie będzie musiał liczyć się z żadnym szefem partii przy podejmowaniu decyzji. Obecnie Hołownia w większości sondaży plasuje się na trzeciej pozycji.



Kim jest Szymon Hołownia? Karolina Bereza / RMF FM





19:31 Głosowanie poza granicami Polski









19:26 Duda: Każdemu w Polsce będzie żyło się lepiej

Pała i kule były odpowiedzią na robotnicze protesty przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego za poprzedniej władzy - mówił ubiegający się o reelekcje prezydent Andrzej Duda na spotkaniu wyborczym w Rybniku. "Nie może to już nigdy wrócić" - przekonywał wyborców ze Śląska.

Andrzej Duda w Rybniku obiecywał politykę kontynuację swojej polityki. "Polska jest dzisiaj dużo bezpieczniejsza niż była jeszcze pięć lat temu, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Dziś jesteśmy mocniejsi sojuszem z USA" - mówił.

Gwarantuję, że po tych kolejnych pięciu latach mojej prezydentury każdemu w naszym kraju będzie żyło się lepiej - powiedział w piątek w Rybniku prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla każdego.







19:16 PKW o wyborach

W najbliższą niedzielę odbędą się siódme wybory powszechne prezydenta RP; liczba wyborców to 30 mln 237 tys. 180 osób - mówił w piątek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Poinformował też o danych statystycznych. Jak mówił według stanu na 26 czerwca liczba wyborców to 30 mln 237 tys. 180 osób, w tym za granicą 373 tys. 751 osób.

Marciniak podał, że łącznie wysłano 528 tys. 184 pakietów wyborczych, w tym 343 tys. za granicą.

"Liczba sporządzonych aktów pełnomocnictwa - 16 tys. 799. Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania - 210 tys. 61" - mówił.





19:07 Bosak: Zakażę sprowadzenia śmieci z zagranicy

Będąc prezydentem zgłoszę projekt ustawy zakazującej sprowadzanie śmieci z zagranicy, a także ustawy likwidującej tzw. opłatę marszałkowską - zapowiedział w piątek w Otwocku kandydat do prezydenckiego fotela Krzysztof Bosak.

Bosak przyjechał w piątek do podwarszawskiego Otwocka na "ostatnią merytoryczną konferencję prasową przed pierwszą turą wyborów prezydenckich". Mówił o podwyżkach cen za wywóz odpadów i sprowadzaniu do Polski śmieci z zagranicy.

"Osiem lat temu, kiedy PO nowelizowała prawo dotyczące gospodarowania odpadami, alarmowałem, jako skromny analityk fundacji republikańskiej, że będzie z tego problem, że centralizacja zarzadzania wywozem śmieci i podnoszenie dla samorządów wymagań spowoduje wzrost opłat. To nastąpiło" - mówił kandydat w wyborach prezydenckich.





18:58 Niemal 90 tys. osób dopisanych do spisu wyborców w Warszawie

Ok. 89 tys. osób dopisało się do spisu wyborców w Warszawie, wydano ok. 28 tys. zaświadczeń o prawie do głosowania, a ok. 14,3 tys. osób zgłosiło zamiar głosowania korespondencyjnego - poinformowała na Twitterze rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca, a 12 lipca ewentualna druga tura. Wybory odbędą się w formie mieszanej - tradycyjnie w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie dla chętnych.

Jak przekazała Gałecka, do spisu wyborców w Warszawie zostało dopisanych ok. 89 tys. osób, a do rejestru wyborców - ok. 4 tys.

Wydano ok. 28 tys. zaświadczeń o prawie do głosowania; ok. 14,3 tys. osób zgłosiło zamiar głosowania korespondencyjnego.







18:47 Duda: Mamy szansę stać się najlepiej funkcjonującym krajem w UE

Mamy szansę stać się najlepiej funkcjonującym krajem Unii Europejskiej, tylko trzeba konsekwentnej prospołecznej i propaństwowej polityki, bez złodziejstwa i bez pozwalania, żeby nas okradali - oświadczył w piątek prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Rybniku na Górnym Śląsku.

Prezydent Duda podczas spotkania z mieszkańcami przekonywał, że ostatni dzień kampanii przed rozpoczynającą się o północy ciszą wyborczą jest dla niego szczególny, gdyż "wygląda tak, jak całe te ostatnie pięć lat".





18:36 Hołownia: Możemy chcieć więcej niż Polska PiS i anty-PiS

Udało nam się obudzić marzenie o wspólnocie różnych Polaków, która nie musi być zakładnikiem świętych partyjnych wojen. Mamy prawo chcieć czego więcej niż tylko Polska PiS i anty-PiS. Polska to coś więcej niż ten jałowy spór - mówił w piątek w Warszawie Szymon Hołownia.

Hołownia na spotkaniu z wyborcami zorganizowanym przed Belwederem wskazywał, że stworzony wokół jego kandydatury ruch łączy już dziś 15 tys. ludzi. "Jako pierwsi w historii wolnej Polski zebraliśmy na wspólną kampanię obywatelską, na wspólną obywatelską sprawę, ponad 7 mln zł. Zaczynaliśmy od zera (...). 18 biur, 15 tys. wolontariuszy, 7 mln zł. Nie da się? Oczywiście, że się da. Da się, bo umiemy, bo potrafimy, bo warto, bo nam się chce; bo to my obywatele Rzeczpospolitej jesteśmy w stanie ją zmienić" - mówił Hołownia w ostatnim dniu kampanii wyborczej.

Jak mówił, udało mu się wraz z ludźmi, którzy wsparli jego kandydaturę, obudzić "marzenie o wspólnocie różnych Polaków, która nie musi być zakładnikiem świętych partyjnych wojen". "Marzenie o Polsce demokratycznej, czyli takiej, w której ludzie czują, że ich głos, głos każdego z nas, naprawdę ma znaczenie, zmienia wszystko" - podkreślił.

18:27 Wybory korespondencyjne w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii przed niedzielnymi wyborami do głosowania zarejestrowało się prawie 130 tys. Polaków. Mogą oni oddać głos tyko korespondencyjnie.

Pytani przez reportera RMF FM oceniali, jak przebiegają wybory korespondencyjne: "Nie najgorzej. Byliśmy bardzo zdenerwowani, że będą kłopoty, bo takie były informacje, że pakiety nie dojdą na czas. Ale w sumie w miarę sprawnie". "My głosujemy zawsze. To były pierwsze wybory, w których głosowaliśmy korespondencyjnie. Nic takiego".





18:18 Piontkowski: Duda będzie kontynuował dotychczasowe działania

Przyszła kadencja Andrzeja Dudy będzie w dużej mierze kontynuacją dotychczasowych działań, to gwarancja podtrzymania szerokich programów społecznych - tak szef PiS w Podlaskiem, minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zachęcał do głosowania na ubiegającego się o reelekcję prezydenta.

"Pokazał, że jest prezydentem, który potrafi rozmawiać z Polakami, który chce słuchać Polaków i realizuje ich oczekiwania, dba o ich bezpieczeństwo wewnętrzne, międzynarodowe, dba także o komfort życia, zabiega o kontynuowanie tradycyjnych norm społecznych" - mówił Piontkowski w piątek w Białymstoku, w czasie akcji podsumowującej kampanię w regionie.

Przekonywał, że wybór Andrzeja Dudy to "gwarancja dużych inwestycji infrastrukturalnych", także we współpracy z samorządami lokalnymi. Wyraził przekonanie, że zarówno w regionie (gdzie zwykle PiS uzyskuje dobry wynik), jak i w całej Polsce "pan prezydent osiągnie zdecydowanie najlepszy wynik". "A być może uda się osiągnąć zwycięstwo już w pierwszej turze" - mówił Piontkowski. Podkreślał, że działania wyborcze będą prowadzone, aż do ogłoszenia ciszy.





18:11 Kampania Rafała Trzaskowskiego - podsumowanie

Jak wyglądała kampania Rafała Trzaskowskiego - o tym dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.

Choć dołączył do wyścigu prezydenckiego na drugim okrążeniu jako zmiennik Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to Rafał Trzaskowski miał wejście imponujące. Zaczął od zebrania podpisów w kilka dni. Nowy kandydat błyskawicznie wyrósł na głównego konkurenta Andrzeja Dudy.

"Mamy dość!" to najmocniejsze hasło z kampanii Trzaskowskiego, powtarzane na każdym wiecu, na każdym spotkaniu.

Trzaskowski nie obiecywał w kampanii wielkich rzeczy, stawiał na mocne samorządy, brał w obronę grupy społeczne poszkodowane przez pandemię. Mówił, że czas na silnego prezydenta. Trzaskowski w kampanii chciał wykreować się na człowieka, który może połączyć Polaków i odbudować wspólnotę. Wielokrotnie wyliczał niespełnione obietnice obecnego prezydenta.

Kandydat na prezydenta: Rafał Trzaskowski Karolina Bereza / RMF FM





18:01 Wybory prezydenckie 2020. Sondaż CBOS

W pierwszej turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę chce zagłosować 45 procent wyborców, a na Rafała Trzaskowskiego 20 procent - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez CBOS. Ośrodek badawczy przewiduje wysoką frekwencję wyborczą: chęć głosowania zadeklarowało 86 procent badanych.









17:49 Morawiecki: Za Trzaskowskim stoją ludzie, którzy nie dbali o Polskę

W najbliższą niedzielę rozstrzygnie się kluczowy moment w historii Polski, nie prześpijmy go, bo to wielki, ważny czas. Wybierzmy naszego prezydenta Andrzeja Dudę - apelował w piątek w Pruszkowie premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że liczy się każdy głos.

Szef rządu mówił na spotkaniu z mieszkańcami Pruszkowa w ostatnim dniu przed wyborami, że bez zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w 2015 r. nie byłoby programów społecznych, infrastrukturalnych i samorządowych, które wcielił w życie rząd. W tym kontekście mówił o kontrkandydacie prezydenta, Rafale Trzaskowskim.

"Bez zwycięstwa Andrzeja Dudy w 2020 roku też tego wszystkiego może nie być, bo za Trzaskowskim stoją ci sami ludzie, którzy wcześniej nie zadbali o Polskę. Te same triki marketingowe, te same mechanizmy działań, ci sami doradcy polityczni" - przekonywał Morawiecki.





17:40 Witkowski: Potrzebna jest nowoczesna lewica



Zainteresowanie mną, moim programem pokazuje, że potrzebna jest budowa nowocześniejszej, prosocjalnej, propracowniczej lewicy - powiedział kandydat na prezydenta Waldemar Witkowski. W piątek w Poznaniu podsumował swoją kampanię wyborczą.

Witkowski nie chciał powiedzieć, na kogo odda swój głos w drugiej turze. Zauważył, że dwóch kandydatów z największymi szansami, by się w niej znaleźć ma swoje plusy i minusy.

Kandydat podkreślił, że kończąca się kampania była najkrótsza spośród tych w których kiedykolwiek brał udział.





17:29 Głosowanie korespondencyjne w Niemczech

Do polskich konsulatów w Niemczech wróciło już ponad 80 proc. pakietów wyborczych rozesłanych do ponad 60 tys. mieszkających w RFN polskich obywateli, którzy zarejestrowali się w wyborach prezydenckich - poinformowała w piątek PAP ambasada RP w Berlinie.

Wybory prezydenta RP na terytorium Niemiec odbywają się wyłącznie drogą korespondencyjną. Zarejestrowanym wyborcom przesłano pakiety wyborcze, które do godziny 21 w niedzielę należy odesłać do jednej z czterech utworzonych w tym państwie obwodowych komisji wyborczych.

"Jesteśmy na etapie otrzymywania za pośrednictwem niemieckiej poczty wypełnionych pakietów wyborczych" - powiedział w rozmowie z PAP attache prasowy ambasady w Berlinie Dariusz Pawłoś.





17:18 Głosowanie korespondencyjne w Baranowie

Baranów koło Kępna - to jedna z dwóch polskich gmin, których mieszkańcy swój głos w wyborach prezydenckich mogą oddawać wyłącznie korespondencyjnie.

Najbardziej popularnym sposobem oddania wypełnionego pakietu wyborczego jest wizyta w urzędzie gminy. Na parterze budynku ustawia się spora kolejka. Urzędnicy interweniują prosząc o zachowanie odstępów i przestrzeganie obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie urzędu.

W urzędzie pakiety można było oddać do godziny 15.30, do północy można je wrzucić do znajdującej się przed budynkiem skrzynki, a w niedzielę pakiety można zanieść do komisji wyborczych.

17:07 Morawiecki o programie Trzaskowskiego: Powiela obietnice spełnione przez PiS

Został pokazany na jeden dzień przed ciszą wyborczą, więc taka cisza chyba powinna zapaść nad tym programem - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki o programie kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Dodał, że jest w nim "wiele punktów, które PiS już zrealizowało lub realizuje".

O opublikowany w czwartek wieczorem program kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, szef rządu został zapytany podczas konferencji prasowej w Legii Training Center w Książenicach.

Po uwadze dziennikarki, że Trzaskowski w swoim programie "powiela wiele obietnic i to, co już zrealizowało Prawo i Sprawiedliwość", szef rządu odparł: "Przede wszystkim program został pokazany na jeden dzień przed ciszą wyborczą, więc taka cisza chyba powinna zapaść nad tym programem". "Generalnie to cieszę się z tego, że tak wiele punktów, które Prawo i Sprawiedliwość już zrealizowało lub realizuje znajduje się w tych założeniach, w tych punktach, które zostały przedstawione przez pana Trzaskowskiego" - dodał Morawiecki.







16:58 Głosowanie korespondencyjne w Szwecji

W Sztokholmie, gdzie wciąż dochodzi do licznych zakażeń i zgonów na Covid-19, w niedzielę odbędą się wybory prezydenta Polski w dwóch komisjach: w ambasadzie RP oraz konsulacie. W związku z trudną sytuacją epidemiczną w Szwecji podjęto specjalne środki ostrożności.

Szwecja to jeden z krajów, w którym oprócz głosowania korespondencyjnego możliwe będzie tradycyjne głosowanie. Region obejmujący Sztokholm jest uważany za duże ognisko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

"Staramy się wyciągnąć wnioski z poprzednich wyborów i uniknąć tłoku. Poprawimy przepustowość, w konsulacie będzie oddzielne wejście i wyjście, w ambasadzie niestety nie ma takiej możliwości. W każdej komisji przebywać będzie mogło jednocześnie do 10 osób, a także obowiązywać będzie zasada dwumetrowego odstępu" - poinformował PAP konsul RP w Sztokholmie Maciej Zamościk.

16:47 Siemoniak: Liczy się każdy głos

Liczy się każdy głos, bo od tych wyborów zależy, jaką drogą pójdzie Polska przez najbliższe lata - mówił w piątek w Białymstoku wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.

Siemoniak w Podlaskiem od rana brał udział w akcji mobilizowania elektoratu kandydata KO Rafała Trzaskowskiego do udziału w wyborach.

"Te wybory są niesłychanie ważne. O każdych tak się mówi, ale te są ważne w sposób szczególny, od nich zależy, jaką drogą pójdzie Polska przez najbliższe lata. Czy te wartości, które są bliskie nam, Rafałowi Trzaskowskiemu, zwyciężą - to wszystko jest w rękach wyborców. Mobilizujemy, prosimy o każdy głos" - mówił Siemoniak w Białymstoku na konferencji prasowej w ramach akcji #piątekdlaRafała.

16:41 Wybory korespondencyjne we Włoszech

Wybory prezydenta RP odbywają się w polskich placówkach dyplomatycznych we Włoszech tylko korespondencyjnie ze względu na pandemię koronawirusa. Są dwie obwodowe komisje wyborcze w Rzymie i jedna w Mediolanie w konsulacie generalnym. Pakiety wyborcze stale napływają.

W przypadku Polaków przebywających na Malcie właściwym konsulatem jest ten w Rzymie, który należało zawiadomić o zamiarze udziału w głosowaniu podając adres pocztowy na wyspie, gdzie miał zostać doręczony pakiet wyborczy.

Koperty zwrotne będą przyjmowane przez konsulów osobiście od wyborców lub przekazane za pośrednictwem innej osoby do piątku do północy. Od operatorów pocztowych i kurierów przesyłki te będą odbierane do czasu zakończenia głosowania, to jest do godz. 21 w niedzielę.





16:33 Kiedy można zostać dopisanym do spisu wyborców?

Jeśli w lokalu wyborczym okaże się, że wyborca nie został umieszczony w spisie wyborców z powodu pomyłki, to po uzgodnieniu z ewidencją ludności komisja dopisze go do spisu - przekazała delegatura KBW w Warszawie. Karty do głosowania nie otrzyma osoba, która prawidłowo została skreślona ze spisu.









16:26 Kosiniak-Kamysz: Powstrzymam ciężką chorobę nienawiści

Trzeba wybrać tych, którzy zatrzymają "ciężką chorobę nienawiści";. W różnorodności, szanując różnorodność, zbuduję jedność - przekonywał w piątek w Rzeszowie kandydat Koalicji Polskiej na prezydenta, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas spotkania wyborczego na rynku w Rzeszowie Kosiniak-Kamysz mówił, że w zbliżających się wyborach "trzeba wybrać tych, którzy zatrzymają ciężką chorobę nienawiści". "To nie tylko koronawirus jest problemem w Polsce, nie tylko zapaść w ochronie zdrowia, długie kolejki, brak diagnostyki, ale problemem wielkim jest ciężka choroba nienawiści, która zatruła serca i umysły" - mówił szef ludowców.

Podkreślił, że nie jest to wina Polaków, obywateli RP, ale tych, którzy "ten jad nienawiści sączą" i że nie wolno się na to zgadzać.

"Bo doprowadzimy do upadku. Bo podzielony naród to naród słaby, naród słaby długotrwale to naród bezbronny, naród bezbronny to upadające państwo i jego struktury" - mówił Kosiniak-Kamysz.





16:20 Piotr Gliński o Andrzeju Dudzie

Prezydent Andrzej Duda to człowiek przede wszystkim wiarygodny i uczciwy. Dla polskiej kultury jest w stanie zrobić wszystko - mówił w piątek w Przemyślu wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński.

"Za tego człowieka jestem w stanie głowę oddać, że on dla polskiej kultury jest w stanie zrobić wszystko. Jest to człowiek przede wszystkim wiarygodny i uczciwy" - mówił wicepremier podczas spotkania z samorządowcami i przedstawicielami instytucji kultury na Podkarpaciu.

Gliński dodał, że "co do innych kandydatów (na prezydenta -PAP) nie komentuje".

Podkreślił, że jako minister kultury i dziedzictwa narodowego zawsze uzyskiwał wsparcie od prezydenta Dudy. "To wsparcie zawsze miałem. Mogę to powiedzieć z czystym sumieniem" - podkreślił.





16:09 Hołownia: Niezależny prezydent może skończyć z partyjniactwem w polityce

Niezależny prezydent pomoże skończyć z partyjniactwem w polityce - przekonywał w piątek w Grodzisku Mazowieckim niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Jak podkreślił, najważniejszą sprawą jest udział w niedzielnych wyborach prezydenckich, w których nie ma zmarnowanych głosów.

Podczas wystąpienia programowego Hołownia zaznaczył, że najważniejszą sprawą jest to, żeby iść w niedzielę na wybory.

Przekonywał, że warto oddać na niego głos, bo jest nadzieją, że "Polska nie będzie się zajmować problemami polityków, ale ludzi". "Trzeba troszczyć się o ochronę zdrowia, edukację, zadbać o dostęp do wody i czystego powietrza" - wymieniał Hołownia.

Jak zaznaczył, jego sztab przygotował konkretny program złożony z 14 dokumentów, które - według niego - "są gotowe do wdrażania, kiedy będzie prezydentem".





15:57 Koronawirus w szkole: W niedzielę miała tam być komisja wyborcza

Koronawirus w jednej z krakowskich szkół. Wykryto go u nauczyciela. Na kwarantannę skierowano kilkadziesiąt osób. Co więcej, w niedziele w budynku szkoły ma się znajdować lokal wyborczy.









15:39 Krzysztof Bosak

Gospodarka, polityka zagraniczna oraz rodzina i tradycyjne wartości - to filary na których prezydenturę chciałby oprzeć kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Zapewnił, że jeśli zostanie prezydentem, podejmie "twardą i merytoryczną" dyskusję z rządem i będzie wetował złe ustawy.

Bosak omówił na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie zmiany, jakie chciałby wprowadzić jako prezydent.

W bloku gospodarka wymienił m.in.: podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu dwunastokrotności pensji minimalnej (ponad 30 tys. zł.); dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców oraz "działanie antykryzysowe" polegające na obniżeniu podatku VAT.

Do polityki zagranicznej Bosak, jako prezydent chce wprowadzić "wielowektorowość". "To polityka, która polega na tym, by nie uzależnić naszego państwa od żadnego kluczowego partnera" - wyjaśnił. W tym kontekście wymienił "tandem izraelsko - amerykański" i stwierdził, że polska polityka zagraniczna została podporządkowana "temu kierunkowi". W zamian za to Bosak proponuje m.in. prowadzenie rozmów dyplomatycznych na wielu kierunkach.





15:34 Wybory korespondencyjne w Hiszpanii

Wśród mieszkających w Hiszpanii Polaków panuje duże zainteresowanie udziałem w wyborach prezydenta RP, które odbędą się w niedzielę. Polskich rezydentów nie zniechęciła korespondencyjna forma, w jakiej oddają głos na terenie iberyjskiego kraju.

Około 4 tys. Polaków ma prawo głosować korespondencyjne w dwóch obwodowych komisjach wyborczych w Madrycie i większość kart do głosowania wróciła do tych placówek już w czwartek.

Jak powiedziała PAP Monika Domańska-Szymczak, radca wydziału polityczno-ekonomicznego ambasady RP w Madrycie, do czwartkowego wieczora do obwodowych komisji wyborczych w stolicy Hiszpanii doszło 60 proc. kopert zwrotnych.

Przedstawicielka ambasady zaznaczyła, że w przeciwieństwie do sąsiedniej Portugalii “na terenie Hiszpanii nie jest możliwe osobiste dostarczenie przez wyborcę koperty do konsula i obwodowej komisji wyborczej".





15:17 SLD: Biedroń to jedyny postępowy kandydat

Robert Biedroń to jedyny postępowy kandydat w tych wyborach - powiedział w piątek w Kielcach wiceprzewodniczący SLD Andrzej Szejna. To kandydat ludzi, a nie partii politycznych - dodał.

"To bardzo ważne wybory dla Polski i polskiej lewicy, ponieważ zadecydują one o przyszłości i miejscu cywilizacyjnym naszego kraju w Europie i na świecie" - powiedział Szejna podczas piątkowej konferencji prasowej świętokrzyskiego sztabu wyborczego Roberta Biedronia na kieleckim Placu Artystów. Dodał, że Biedroń jest jedynym postępowym kandydatem w nadchodzących wyborach.

"Kandydat, który mówi o Polsce godności, a nie nienawiści. Kandydat, który broni ludzi słabszych i wykluczonych. Jego wynik będzie odpowiedzią na pytanie, czy dorośliśmy do demokracji" - uważa wiceszef SLD, który przypomniał główne założenia programu wyborczego Biedronia.





15:09 Poseł KO: Wybory mogą zostać sfałszowane

O pilnowanie wyborów prezydenckich i "patrzenie władzy na ręce" zaapelował w piątek poseł KO Dariusz Joński. Niedzielne wybory mogą być sfałszowane - powiedział w piątek w Łodzi Joński.

Podczas ostatniej przed ciszą wyborczą konferencji prasowej łódzkiego sztabu kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego poseł Joński zaapelował, aby podczas niedzielnych wyborów prezydenckich pilnować komisji wyborczych, patrząc w ten sposób władzy na ręce, bo wybory mogą zostać sfałszowane.

"To jest poważny zarzut, ale mam taki zarzut do PiS, patrząc na to, jak organizowali i co robili przed 10 maja (kiedy miały się odbyć wybory - PAP) i co robili z pakietami (wyborczymi) i że drukowali (je) poza Państwową Komisją Wyborczą, jak również patrząc na wszystko to, co się dzieje poza granicami kraju. Pilnujmy komisji, bo te wybory mogą, niestety, być sfałszowane" - powiedział PAP w piątek poseł KO.





14:54 Placówki w Portugalii wydłużają godziny pracy

Działający przy ambasadzie RP w Lizbonie konsulat wydłużył w piątek godziny pracy, aby odbierać karty do głosowania w wyborach prezydenckich od mieszkających w Portugalii Polaków.

Jak powiedział PAP oficer prasowy ambasady RP w Lizbonie Bogdan Jędrzejowski, w piątek pracownicy konsulatu będą dyżurować i odbierać pakiety do północy.

Dodał, że w niedzielę, czyli w dniu głosowania, pakiety zwrotne będzie można dostarczać bezpośrednio do działającej na terenie ambasady okręgowej komisji wyborczej.

“Poza tymi godzinami, lecz nie później niż do godz. 21 w niedzielę, pakiety zwrotne można także wrzucać do skrzynek na listy przy bramie głównej ambasady" - wyjaśnił Jędrzejowski, przypominając, że na terenie Portugalii istnieje jedynie możliwość oddania głosu w formie korespondencyjnej.





14:46 PiS o programie Trzaskowskiego

W programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego jest mnóstwo błędów i niedoróbek - ocenił rzecznik sztabu prezydenta Adam Bielan, który w piątek z posłem Janem Kanthakiem, a także z wiceministrami rządu Zjednoczonej Prawicy odniósł się do propozycji kandydata KO na prezydenta.

"Rafał Trzaskowski nawet nie miał odwagi, żeby ten program oficjalnie zaprezentować na jakiejś konwencji, na konferencji prasowej, żeby odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. Naszym zdaniem ten program ujawniono w ostatniej chwili po to, żeby eksperci nie mogli pokazać ile błędów merytorycznych znajduje się w tym dokumencie" - powiedział Bielan, zaznaczając, że program wyborczy kandydata KO pojawił się na stronach internetowych kilkanaście godzin temu.

"My w ciągu zaledwie kilkunastu godzin znaleźliśmy mnóstwo błędów, niedoróbek, mnóstwo rzeczy, których nie ma w tym programie, a powinny naszym zdaniem się znaleźć" - dodał Bielan.





14:34 Wybory korespondencyjne we Francji

Polska ambasada w Paryżu otrzymała do czwartku wieczorem już blisko połowę z 8 tys. pakietów wyborczych wysłanych do obywateli polskich, którzy zadeklarowali chęć głosowania we Francji w wyborach prezydenta RP - poinformowała w piątek PAP placówka w Paryżu.

Na terenie Francji wybory prezydenta RP odbywają się tylko korespondencyjnie. Koperty z głosami są dostarczone do konsulatów pocztą, kurierem lub osobiście. W piątek konsulat w Paryżu wydłużył godziny pracy do północy, aby móc przyjąć pakiety od wyborców.

We Francji do udziału w niedzielnych wyborach zarejestrowało się 11 tys. obywateli RP.

14:25 KP apeluje o głosy na Kosiniaka-Kamysza

Głos oddany na kandydata Koalicji Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza to inwestycja w dobry kształt polskiej sceny politycznej - podkreślali w piątek politycy Koalicji Polskiej. Według nich Kosiniak-Kamysz jest kandydatem, który łączy, a nie dzieli Polaków.

Na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie politycy Koalicji Polskiej: Władysław Teofil Bartoszewski, Michał Kamiński i Bożena Żelazowska apelowali o wsparcie Władysława Kosiniaka-Kamysza i oddanie na niego głos.

Zdaniem Bartoszewskiego Władysław Kosiniak-Kamysz jako prezydent będzie prowadził zbilansowaną politykę zagraniczną opartą na bardzo dobrych stosunkach z Niemcami, Francją i resztą krajów Unii Europejskiej.

"Będziemy jednym z pięciu największych i najważniejszych krajów Unii Europejskiej po wyjściu z niej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Będziemy również otwierać kierunki północne, bo zupełnie zapomniane przez obecny rząd i prezydenta Andrzeja Dudę jest kierunek nordycki" - powiedział Bartoszewski.





14:21 Jadwiga Emilewicz: Mamy do wyboru alternatywę

Mamy do wyboru alternatywę: Polski rozwojowej vs. Polski stagnacji - mówiła w piątek w Poznaniu wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przekonując mieszkańców do oddania głosu w niedzielnym głosowaniu na prezydenta Andrzeja Dudę.

Wicepremier podkreśliła w piątek na konferencji prasowej w Poznaniu, że niedzielne głosowanie to wybór między dwiema, odmiennymi wizjami Polski.

Jak mówiła, "mamy do wyboru alternatywę: Polski rozwojowej vs. Polski stagnacji. Najlepszym dowodem tego jest program, jest plan Andrzeja Dudy i program zaprezentowany wczoraj w nocy przez Rafała Trzaskowskiego. W planie Andrzeja Dudy program modernizacji, dużych inwestycji oraz inwestycji lokalnych. Ten, na który przeznaczamy dla każdej gminy i miasta w Polsce pięć miliardów złotyc i miliard złotych na powiaty".

13:00 O CO CHODZI Z CISZĄ WYBORCZĄ

W piątek w ostatnim dniu kampanii kandydaci na urząd prezydenta rozjadą się po całej Polsce. Większość z nich zakończy kampanię konferencjami, wiecami i spotkaniami z wyborcami. O północy z piątku na sobotę zacznie się cisza wyborcza. Powinna się zakończyć o godzinie 21 w niedzielę, jeżeli PKW nie zdecyduje o jej przedłużeniu. Ostatni dzień kampanii wyborczej śledzimy w relacji minuta po minucie. Zapraszamy!



12:46 WIELKOPOLSKA

Dziś ostatni dzień na oddanie głosu w wyborach prezydenckich dla osób głosujących korespondencyjnie. Wyłącznie w taki sposób, ze względu na dużą ilość zachorowań na koronawirusa, głosują mieszkańcy dwóch polskich gmin. Jedna z nich to wielkopolski Baranów koło Kępna.



Gmina odebrała wypełnione pakiety od 179 osób - informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun. Do okienka w urzędzie gminy, w którym przyjmowane są koperty od mieszkańców z wypełnionymi kartami do głosowania, co chwilę podchodzą kolejne osoby, liczba ta zmienia się więc z minuty na minutę.



Warunkiem zagłosowania w ten sposób było wcześniejsze zgłoszenie chęci otrzymania pakietu wyborczego. Takich deklaracji miejscowy urząd gminy otrzymał dokładnie 3919 na 6284 osób uprawnionych.



Pakiety od mieszkańców będą przyjmowane do 15:30, w godzinach pracy urzędu. Później będzie je można wrzucać do skrzynek pocztowych.



11:00 MAZOWSZE

Rząd wspiera tylko inwestycje, które sam zaplanował, inicjatywy organizowane przez samorząd nie mogą liczyć na wsparcie - mówił w piątek na lotnisku w Modlinie kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Potrzebne są inwestycje tu i teraz, potrzebna ochrona każdego miejsca pracy - podkreślał.



Na konferencji prasowej Trzaskowski ocenił, że rząd postępuje według zasady "nie wspieramy tego, co jest, bo nie jest nasze, natomiast nie jesteśmy w stanie szybko zrealizować dużych inwestycji, które obiecujemy jako alternatywę".



Rząd - powiedział kandydat KO na prezydenta - mówi o budowie nowego Centralnego Portu Komunikacyjnego, gdzie się "nic nie dzieje", natomiast nie robi nic, by wesprzeć lotniska istniejące, takie jak w Modlinie. Tymczasem - podkreślił - lotnisko Modlin istnieje i przez wsparcie go "można by generować miejsca pracy od razu, a nie w jakiejś nieprzewidywalnej przyszłości".



"Mam wrażenie, że rząd zachowuje się jak klasyczny pies ogrodnika, to znaczy wspiera tylko i wyłącznie, które sam zaplanował, natomiast te inicjatywy są organizowane od początku do końca przez samorząd, we współpracy z rządem, niestety nie mogą liczyć na wsparcie" - podkreślał.



"W Polsce dzisiaj, właśnie jak wychodzimy z koronawirusa, potrzebne są inwestycje tu i teraz, potrzebna jest ochrona każdego miejsca pracy" - dodał.



Trzaskowski zwrócił uwagę, że na lotnisku w Modlinie pracuje 250 osób, ale utrzymuje się z tego kilka tysięcy osób. "Dzisiaj wszystkie badania wskazują, że dziś właśnie te lotniska regionalne będą dla rozwoju ruchu lotniczego i rozwoju regionalnego niesłychanie istotne" - powiedział.





09:35 MAŁOPOLSKA

Proszę wszystkich o udział w wyborach, nie ma głosu zmarnowanego, nie trzeba kalkulować, że ktoś ma większe lub mniejsze szanse, wierzę, że wykorzystamy szansę w niedzielę i wybierzemy Polskę - wspólną sprawę - powiedział w piątek lider PSL, kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz.



Prezes PSL ostatni dzień kampanii rozpoczął od konferencji w Limanowej (woj. małopolskie), gdzie zaapelował o udział w wyborach.



"Proszę wszystkim o udział w wyborach, wybierzecie zgodnie z własnym przekonaniem, sercem, sumieniem, wartościami. I to jest bardzo ważne, nie ma głosu zmarnowanego i nie trzeba kalkulować, że ktoś ma większe lub mniejsze szanse" - mówił Kosiniak-Kamysz.



Dodał, że szansę ma Polska. "Albo tę szansę wykorzystamy, albo kolejny raz będziemy czekać, bo może się obudzimy za trzy, pięć lat. Wierzę, że wykorzystamy ją teraz, 28 czerwca wybierzemy Polskę - wspólną sprawę i dojdziemy do bram Belwederu" - powiedział lider PSL.



Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

09:20 ŁÓDŹ

Polska szkoła wymaga zupełnie nowego myślenia. To powinna być szkoła, w której człowiek przede wszystkim uczy się ciekawości i wrażliwości - mówił w piątek w Łodzi na spotkaniu z mediami niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.



Konferencja odbyła się w pobliżu budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Hołownia, w ostatni dzień roku szkolnego, podziękował wszystkim nauczycielom, uczniom rodzicom i wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w ten - jak powiedział - niełatwy proces uczenia się w roku, w którym wystąpiła epidemia koronawirusa.



Według niego, sytuacja w szkołach z ostatnich miesięcy pokazuje, że należy wyciągnąć odpowiednie wnioski.



Jak powiedział, polska szkoła wymaga zupełnie nowego myślenia. "To szkoła, w której człowiek przede wszystkim uczy się ciekawości i wrażliwości. To szkoła, w której człowiek nie uczy się zakuwania daty bitwy pod Grunwaldem, tylko uczy się rozumieć, dlaczego ta bitwa pod Grunwaldem była i uczy się znajdowania danych dotyczących owej bitwy i procesów, które do niej doprowadziły" - mówił.



Jego zdaniem szkoła powinna być odbiurokratyzowana, dlatego - jak wyjaśnił - proponuje w swoim programie likwidacje kuratoriów i wprowadzenie opartej na ekspertach, środowiskach nauczycieli, rodziców i uczniów Komisję Edukacji Narodowej, która będzie wytyczała kierunki dla polskiej edukacji, oświaty na pokolenia.



Postuluje, by w programie polskich szkół znalazły się takie zagadnienia jak edukacja demokratyczna, obywatelska, klimatyczna, środowiskowa. Zapewnił, że jako prezydent będzie raz w miesiącu prowadził lekcje związane z ochroną środowiska w szkole podstawowej czy liceum.





Szymon Hołownia podczas spotkania z mieszkańcami w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

09:16 GŁOSOWANIE W WYBORACH

Piątek jest ostatnim dniem, w którym można odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania; umożliwia ono oddanie głosu w dowolnym obwodzie wyborczym w kraju lub za granicą.



Jeszcze tylko w piątek w godzinach pracy urzędu gminy czy miasta, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców, możemy odebrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście, faksem lub mailem.



Otrzymamy dwa zaświadczenia, które dadzą nam prawo do oddania głosu w pierwszej turze - 28 czerwca i ewentualnej drugiej turze wyborów - 12 lipca.



Jest to rozwiązanie m.in. dla osób, które nie wiedzą, gdzie będą przebywały w dniu głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie wyborczym miejscu w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.



Gdy otrzymujemy zaświadczenie, jesteśmy skreślani ze spisu wyborców w naszym obwodzie. W sytuacji gdy zgubimy zaświadczenie, nie dostaniemy kolejnego, tak więc utrata zaświadczenia spowoduje, że wyborca nie będzie mógł zagłosować ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym.



09:00 WIELKOPOLSKA

"W najbliższych latach musi być wzrost wynagrodzeń. Chciałbym, żeby pod koniec mojej drugiej kadencji Polak zarabiał przeciętnie 2 tys. euro" - powiedział w piątek w ostatnim dniu kampanii prezydenckiej - Andrzej Duda. Prezydent spotkał się z mieszkańcami Wierzbinka (woj. wielkopolskie).

07:33 POLECAMY!

Pierwsza tura wyborów prezydenckich już w niedzielę. Być może wkrótce potem dowiemy się, kto na najbliższe pięć lat wprowadzi się pod adres ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 w Warszawie, czyli do Pałacu Prezydenckiego. Jeśli pierwsza tura wyborów tego nie rozstrzygnie, przekonamy się o tym mniej więcej w połowie lipca.

07:30 WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZNAJDZIESZ W NASZYM RAPORCIE WYBORCZYM

KAMPANIA PREZYDENCKA 2020 - ZOBACZ

07:00 CO KANDYDACI MAJĄ DZIŚ W PLANACH?

Ostatni dzień kampanii, przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, starający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda spędzi na pokładzie Dudabusa, którym odwiedzi kilka miejscowości.



Prezydenta objazd po kraju rozpocznie od Wielkopolski, gdzie już o godz. 6 będzie w mleczarni OSM Koło w Kole. Następnie odwiedzi piekarnię w Wierzbinku, targowisko w Koninie oraz rynek w miejscowości Mikstat. Od wczesnego popołudnia prezydent Duda ma przebywać na Śląsku, gdzie spotka się z mieszkańcami Krzepic, Rybnika i Skoczowa. Prezydent objazd po kraju zakończy w Małopolsce, w Starym Sączu, gdzie ok. godz. 23 spotka się z mieszkańcami miasta.



Kandydat KO Rafał Trzaskowski w ostatnim dniu kampanii, przed południem odwiedzi północne Mazowsze. O godz. 10 będzie miał spotkanie na terenie lotniska w Modlinie, a o 11.30 w Płońsku. Nie jest wykluczone, że program kandydata na prezydenta zostanie uzupełniony o miejscowości, których nie odwiedził w czwartek.



W godzinach popołudniowych Trzaskowski spotka się z mieszkańcami stolicy na Placu Zamkowym w Warszawie. Impreza, zaplanowana na godz. 18. Podczas spotkania w Warszawie kandydat KO przypomni swoje najważniejsze pomysły programowe, które prezentował sukcesywnie podczas kampanii. Prawdopodobnie kampanie kandydata KO zakończy się w Międzyborowie.



Niezależny kandydat Szymon Hołownia agitację wyborczą rozpocznie w piątek o poranku na jednym z łódzkich przystanków, z którego tramwajem ma przejechać na briefing prasowy poświęcony edukacji i zakończeniu roku szkolnego. W Łodzi Hołownia będzie też rozmawiać z pracownikami Targu Barlickiego.



O godz. 16 przed Belwederem w Warszawie kandydat oficjalnie podsumuje swoją kampanię wyborczą. Przedstawi finalne przesłanie swojej kampanii - "Nowe otwarcie". Głos zabierze również żona kandydata - Urszula Hołownia.



Ostatni dzień kampanii Robert Biedroń zacznie tuż przed godz. 7 na krakowskim targowisku na Starym Kleparzu, gdzie będzie rozdawał ulotki i rozmawiał z mieszkańcami.



Kolejnym punktem będzie wspólna konferencja Biedronia z pozostałymi liderami Lewicy: Adrianem Zandbergiem z Lewicy Razem i szefem Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierzem Czarzastym. Zaplanowano ją na godz. 9.30.



Kandydat Lewicy przemieści się potem między Krakowem a Warszawą, gdzie o godz. 14.30 odbędzie się pierwsza konferencja podsumowująca kampanię Biedronia. Odbędzie się ona w alei Jana Pawła II na tle wielkiego billboardu kandydata Lewicy.



W piątek Władysław Kosiniak-Kamysz będzie w pięciu miejscowościach znajdujących się w trzech województwach. Lider PSL rozpocznie swój objazd w piątek o godz. 7 konferencją w Limanowej (woj. małopolskie), później o godz. 10 odwiedzi Nowy Sącz, gdzie spotka się z prezydentem miasta Ludomirem Handzlem.



W dalszej kolejności o godz. 13 Kosiniak-Kamysz odwiedzi Rzeszów (woj. podkarpackie), gdzie spotka się na rynku z mieszkańcami, a także z prezydentem miasta Tadeuszem Ferencem. Następnie o godz. 17. lider PSL odwiedzi Miechów (woj. małopolskie). Ostatnim punktem na trasie kandydata Koalicji Polskiej na prezydenta będzie miejscowość Końskie (woj. świętokrzyskie).



Ostatni dzień kampanii kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak spędzi na Mazowszu. W planach jest spotkanie z mieszkańcami Otwocka i wiec wyborczy w Warszawie, który rozpocznie się o godz. 17. Finał kampanii Bosaka będzie można śledzić w ramach 24-godzinnej transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Wieczór wyborczy Krzysztofa Bosaka rozpocznie się w niedzielę o godz. 20 w lokalu Wysoka Kultura przy ul. Szwedzkiej 2 (Hala nr 8) w Warszawie.