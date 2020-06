"To była kampania pod wpływem wirusa i wirusów, bo dwa się dodatkowe objawiły: wirus pewnej nienawiści i pogardy, tych złych emocji było dosyć dużo i dość dużo było głupoty, rzeczy głupich, niemądrych wypowiedzi, haseł, sloganów" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr hab. Mikołaj Cześnik, politolog, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. "Obiecywano nam wiele rzeczy niezbyt mądrych i obiecywali to kandydaci na taki urząd, z którego zrobienie tego np. zbudowanie elektrowni jest mało prawdopodobne" - dodał.

Wideo youtube

Audio POSŁUCHAJ ROZMOWY MARCINA ZABORSKIEGO Z MIKOŁAJEM CZEŚNIKIEM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Cześnik podkreślił także, że szanse na to, by wybory skończyły się po pierwszej turze są niewielkie. Wydaje mi się, że polaryzacja, z którą od kilku lat mamy do czynienia, ta temperatura sporu jest duża i przyciągnięcie dodatkowych 1-2 mln wyborców, którzy by zapewnili tę reelekcję (Andrzeja Dudy) już w I turze, to nie wydaje mi się zbyt prawdopodobne. Ale wykluczyć tego nie mogę - mówił.

Cześnik powiedział także, że jego zdaniem wybory będą "plebiscytem dotyczącym tego, jak będzie wyglądała polska demokracja i czy ona w ogóle będzie demokracją". To poza wszystkim jest to bitwa o to, czy będzie między nami zgoda, co do tego trybu, z jakim się z sobą nie zgadzamy. Kwestia reguł gry. Te reguły gry są niedoskonałe, jest wielu prawników, którzy twierdzą, że te wybory są wadliwe. Unosi się nad tym sporem politycznym pytanie o to, jak polska demokracja będzie zorganizowana i czy będziemy mieli szacunek do procedur, czy ważniejsze od procedur będzie naga wola polityczna - mówił.

Pytany o to, czy politycy "grają" sondażami na swoją korzyść, Cześnik stwierdził, że ich wpływ jest "wyrywkowy". Pamiętajmy, że duża grupa wyborców w ogóle nie zwraca uwagi na sondaże. To są z jednej strony osoby, które głosują na kandydatów niszowych, które głosują ze względów ideologicznych. Są też tacy, którzy w sondaże nie wierzą lub uważają, że sondaże są produkowane na kolanie - mówił.

Zaznaczył także, że instytuty badań opinii raczej nie fałszują sondaży. Trzeba pamiętać, że firmy żyją nie z robienia badań społecznych czy politycznych, tylko z badań robionych na rzecz biznesu. Gdyby one były do niczego, to by biznes za nie nie płacił. Na szalbierstwo czy działanie niedoskonałe one nie mogą sobie pozwolić - powiedział gość Marcina Zaborskiego.