Znamy projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury opisujący szczegółowo, jak będzie wyglądało głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich. Możliwość skorzystania z niego to główna zmiana, wprowadzona do dotychczas obowiązujących zasad głosowania.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Żeby skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego, trzeba zgłosić taką chęć najpóźniej 12 dni przed głosowaniem - do urzędu gminy, w której spisie wyborców się znajdujemy. Można to zrobić ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi zapewnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Po terminie 12-dniowym, najpóźniej do 2-go dnia przed wyborami chęć głosowania korespondencyjnego mogą zgłaszać osoby w kwarantannie lub izolacji.

Potem, nie później niż 5 dni przed dniem głosowania wyborca ma wg ustawy otrzymać pakiet do głosowania. Dostarcza go zawiadamiając o tym wcześniej dwuosobowy zespół pracowników operatora wyznaczonego, czyli Poczty.

Zespół zaczeka 3 lub 10 minut

Według projektu rozporządzenia, które zamieszczamy poniżej, zachowujący środki ochrony osobistej zespół umieszcza pakiet pod drzwiami wyborcy. Następnie nie dłużej niż 3 minuty zespół czeka na jego odbiór. Pakiet nieodebrany po tym czasie zabiera, zostawiając awizo - wyborca może odebrać swój przeznaczony dla niego pakiet we wskazanej placówce.

Jeśli wyborca, będący w kwarantannie lub w izolacji, pakiet odbiera - jest przez zespół informowany, że może go wypełnić i oddać głos od razu. Jeśli wyborca wyraża taką chęć, zespół oczekuje nie dłużej niż 10 minut. Wyborca może wówczas wypełnić kartę do głosowania, włożyć ją do koperty zwrotnej wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Jeśli wyborca to zrobi - wrzuca pakiet do mobilnej skrzynki nadawczej, którą mają ze sobą pracownicy Poczty. Jeśli nie - ciężar dostarczenia pakietu wyborczego ciąży na nim samym.

Dostarczenie osobiste

Można też nie głosować od razu, tylko pokwitować odbiór pakietu i samemu dostarczyć go po wypełnieniu do gminy (do 2 dni przed dniem głosowania), albo do przygotowanych do tego skrzynek nadawczych w dniu głosowania.

Głosy oddane "na miejscu" mają być przechowywane na Poczcie. Te, które wyborcy dostarczą do gmin - w ich urzędach, jeśli to możliwe - w kasach pancernych. Te, które zostaną wrzucone do skrzynek nadawczych w dniu głosowania zostaną razem z wszystkimi innymi dostarczone do komisji wyborczych, która najpierw ma je umieścić w urnach.

Otworzyć pakiety mogą tylko członkowie komisji, po zakończeniu głosowania.

TU ZNAJDZIESZ PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY

Prezydent podpisał ustawę ws. organizacji wyborów prezydenckich

Prezydent Andrzej Duda wtorek podpisał ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego - poinformował na Twitterze rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Ustawa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich zakłada, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie.